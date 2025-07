El presidente de la Diputación de Valencia se contradice ante la jueza de la DANA: "Nunca antes de las 19:00 se habló de Forata ni del Es-Alert"

Este jueves 17 de julio a las 09:30 horas de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja daba comienzo la comparecencia del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ante la jueza que investiga la Dana que se cobró la vida de 228 personas el pasado 29 de octubre y que Mompó acudía en calidad de testigo.

Han sido ocho horas de comparecencia. A su salida de la Ciudad de la Justicia ha expresado a los medios que "no he mentido, no sé qué interés puedo tener yo en decir alguna mentira al respecto, cuando siempre he estado dando la cara. He dicho por activa y por pasiva que siempre decía la verdad. No necesitaba estar delante de la juez para hacerlo".

Mompó fue testigo de lo que pasó aquella trágica tarde en el CECOPI y ha remarcado que "antes de las 19:00 horas de la tarde no se habló ni de Forata ni del Es-Alert".

Respecto a las preguntas sobre su declaración en la entrevista del programa de La Sexta, Salvados, y que se aportó a la causa judicial, el presidente de la Diputación de Valencia ha acentuado que no era en carácter negativo "he manifestado que la entrevista que se emitió fue manipulada, porque una entrevista de 1 hora y 50 minutos para convertirla en 20 o 30 minutos se tiene que manipular para reducirse. No sé lo que han hecho con el bruto, si el orden es o no el correcto".

Otro de los puntos claves de esta entrevista fue la llamada que mantuvo con el President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha remarcado no haber cambiado su versión de lo que hablaron "yo ese día en la entrevista empecé contestando que 'sinceramente no me acuerdo' y me puse a pensar lo que me imaginaba que hablaba, que esto también lo he hablado con mis amigos muchas veces, me imagino que ese día con el señor Mazón no estaría hablando yo de, no sé, de nuestras mujeres, pues no, en la que estaba cayendo, pues supongo que hablaríamos de lo que estaba pasando, pero yo aquí me puedo atrever a decir lo que sea porque no estoy en un sede judicial, pero yo a la juez no le puedo decir lo que estábamos hablando porque no me acuerdo".

También ha vuelto asegurar que no recordaba la llamada de un minuto que mantuvo ese día con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y que aparece en su listado telefónico.

La declaración de Mompó ante la jueza se ha hecho esperar, es la tercera vez que acudía a los juzgados, las dos citaciones previas fueron suspendidas, la primera por la extensa comparecencia de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y la segunda por el apagón.

