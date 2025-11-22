Tecnología antidrones en Cuenca: detección a kilómetros y aterrizajes forzosos demostrados

Viajamos a Cuenca. La sede de la empresa de seguridad Cyrasa está situada en una nave cercana a la capital y allí es donde nos encontramos con Santiago Macharal de la Fuente, director de operaciones de drones. Él nos va a mostrar los sistemas de detección y neutralización de drones que su empresa ofrece a particulares y ayuntamientos, pero también a policía, ejército, y agentes de seguridad. Vamos a desplazarnos a un terreno cercano donde Santiago va a volar un dron para mostrarnos in situ, en un simulacro, qué es lo que ocurre cuando sus sistemas de sensores detectan un dron.

Es Juan Antonio Villares, CEO de System Drone España, el que despliega la sofisticada maquinaria capaz de detectar drones a 10 kilómetros de distancia. En una especie de maleta están los sensores con antenas especiales para rastrear drones no autorizados: Juan Antonio nos cuenta que son capaces de detectar la altura, la localización y cartografiar exactamente la zona, emitiendo además una potente señal de aviso. Una señal que suena fuertemente ahora que Santiago ha despegado un dron para que probemos el sistema.

Fusiles antidrones que los hacen aterrizar de forma dirigida

El dron ya está localizado... ¿Qué ocurre ahora? Lo que nos muestra Juan Antonio es algo así como una especie de fusil que pesa unos 6 kilos y que se usa para controlar a distancia los drones invasores: un sistema de radiofrecuencia capaz de tomar el control del dron invasor y hacerlo aterrizar de forma controlada y forzosa en el área deseada. Y nos muestra que es así. Lo que Santiago insiste en aclarar es que esta labor solo la pueden llevar a cabo las Fuerzas de Seguridad: que ellos son formadores y solo enseñan a manejar estos sistemas. Aunque estos inhibidores de drones, capaces de hacerlos aterrizar en casos de crisis, también se contratan en la celebración de eventos para evitar las grabaciones clandestinas con drones.

Benidorm: Saturación del turismo de drones

Santiago también nos cuenta que ahora también es muy frecuente usar estos sistemas para detectar a los turistas que vuelan drones indiscriminadamente sobre nuestras ciudades. Según nos cuenta Juan Antonio, ayuntamientos como Benidorm sufren esta lacra. Y a menudo deben contratar servicios para controlar los drones no autorizados y neutralizarlos o para formar a agentes locales que lo hagan. Porque no cualquiera puede volar un dron indiscriminadamente. Hacen falta permisos siempre. Y lasmultaspueden ser abultadas. Cada vez más los drones vuelan, pero también se perfeccionan los sistemas para impedirlo. Los vigilantes del cielo.

