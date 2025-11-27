Cómo crear tu propio examen con tus apuntes y ChatGPT; así te puede ayudar la inteligencia artificial a estudiar

Cuando eres estudiante normalmente estás estresado entre estudiar, realizar trabajos y lo que haces en tu día a día. Por eso, cuando te permiten ahorrar bastante tiempo con alguna herramienta de inteligencia artificial no vamos a dudar en saber cómo manejarla y hacerlo de forma correcta.

En concreto, los alumnos pueden estudiar a través de plataformas que utilizan la inteligencia artificial y que permiten crear modelos de exámenes, apuntes para estudiar o, incluso, te explican algo que no entiendes. En este caso, siempre hay que especificar todo con el máximo detalle para que el programa sepa qué es lo queremos en todo momento y el tema específico (si es necesario).

Modelos de IA para crear exámenes de acceso a la universidad

El año pasado muchos jóvenes empezaron a utilizar modelos de IA especializada en la prueba de acceso a la universidad. Esta tecnología genera modelos de exámenes similares a los de la Selectividad, lo que ayuda a los jóvenes a preparar estas pruebas días antes. Pero no solo eso, disponen las 24 horas del día de un profesor virtual al que puedes pedirle cualquier tipo de ayuda.

Cuando ya se ha estudiado para todas las asignaturas y se quiere repasar, esta IA te permite hacer preguntas similares a las que puedes ver el día del examen, una manera fácil de organizarse y saber cuáles son tus fallos antes de una prueba.

Si hay parte del temario en la que no quieres profundizar, estos programas de inteligencia artificial te permiten mecanizarlo a través de su sistema de inteligencia. Si normalmente no sigues el ritmo en clases, el sistema de IA te puede ayudar a conseguir que entiendas todo el temario, así como a organizar tu calendario de exámenes.

¿No sabías que hay una aplicación de IA especializada para cada tarea que realizas?

Si quieres tener una libreta digital mejor que la de tus compañeros, destacamos Notion AI. ¿Tienes una charla de tu profesor de 2 horas en la universidad y tienes cero ganas de volverla a escuchar? Pues Notion AI te va ayudar a resolver este tipo de problemas haciéndote un resumen.

Esta aplicación hace que un documento extenso, sea mas específico o si se lo cuentas con tus palabras, cogiendo lo más importante del escrito. También te ayuda a generar ideas, o a darle una vuelta a tus textos, si por ejemplo tienes que realizar una exposición delante de tus compañeros y quieres que sea más entretenida.

Si por lo contrario estás buscando una aplicación que te ayude a preparar mejor tu trabajo y que saques buena nota utiliza Research Rabbit. Esta app te permite encontrar cosas que a nosotros mismos se nos escapan. Permite buscar las cosas más visuales a la hora de elaborar el trabajo y representarlo gráficamente (creando mapas de conocimiento visual).

