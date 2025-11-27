Atresmedia recibe el premio a Media Group of the Year en los TikTok Publisher Awards 2025

Atresmedia ha sido distinguida con el galardón Media Group of the Year en los TikTok Publisher Awards 2025, un reconocimiento que la plataforma concede a los grupos de comunicación que mejor han sabido integrar sus contenidos en el entorno digital y conectar con nuevas audiencias. El premio sitúa a este grupo audiovisual como uno de los principales referentes en el aprovechamiento de las dinámicas propias de la red social para ampliar el alcance de su oferta informativa y de entretenimiento.

La ceremonia, celebrada este jueves, reunió a editores, creadores y empresas del sector para destacar los proyectos que han logrado una implantación sólida dentro de TikTok. El jurado valoró especialmente la capacidad de Atresmedia para adaptar formatos televisivos y digitales a un lenguaje directo y segmentado, así como su estrategia de producción para llegar a públicos jóvenes sin alterar los principios editoriales de sus marcas.

Reconocimiento al modelo de contenido multiplataforma

El premio subraya la evolución en el despliegue multiplataforma. Las cuentas asociadas a las distintas marcas de Atresmedia han mantenido un crecimiento sostenido en seguidores y han consolidado una presencia continua en tendencias y conversaciones relevantes dentro de la plataforma.

Este reconocimiento llega en un contexto marcado por la competencia entre grupos mediáticos por consolidarse en el ecosistema digital, donde la capacidad de traducir contenidos tradicionales a nuevos lenguajes resulta determinante para ampliar el alcance y mantener la conexión con audiencias diversas.

TikTok destaca que el galardón responde al papel de Atresmedia en la construcción de una comunidad activa en torno a contenidos informativos verificados, entretenimiento y divulgación en formatos que se ajustan a los hábitos de consumo actuales.

