Hallan muerto al hombre de 83 años que desapareció buscando setas en Bóixols, Lleida

Un amplio dispositivo de equipos de rescate formado por los Bomberos de la Generalitat en coordinación con los Mossos d'Esquadra, los Agentes Rurales y el Sistema de Emergencias Médicas y voluntarios. Han localizado el cuerpo sin vida del boletaire de 83 años desparecido desde el martes en la zona de Bóixols (Lleida).

El hombre, vecino de la localidad de Figuerola d'Orcause, se encontraba buscando setas con su hermano como cualquier otro día. pero en un momento dado se separaron y se le perdió la pista. Ese mismo día, a las 20:06, la familia dio el aviso de desaparición y se activo un dispositivo de búsqueda.

Desde la desaparición los equipos de emergencia habían registrado un total de 80 hectáreas, algo que por desgracia ha acabado en tragedia.

El peligro de esta popular tradición

La búsqueda y recogida de setas es algo muy común determinadas zonas de España, pero realizar esta práctica puede conllevar terribles resultados. En los últimos años se han registrado varias desapariciones y fallecimientos relacionadas con la busca de setas.

Este mismo jueves en Ripoll desparecía un hombre de 77 años, que por suerte fue encontrado con vida cerca de la zona. También, en octubre de 2024 un hombre de 74 años fue localizado con vida tras pasar dos noches en el bosque en Fogars de Montclús, por salir a buscar setas. En otros casos, el desenlace no es como esperamos, como el de un vecino de Lleida de 68 años encontrado muerto en 2021 en la Val d'Aran tras desaparecer en una jornada de recogida.

Todos los años ocurre lo mismo, un rastro de rescates y en algunas ocasiones victimas mortales. Por ello, esta tragedia de Bóixols vuelve a poner en la mira los peligros asociados a esta popular tradición. La montaña es un lugar que requiere mucha preparación física, preparar una ruta y nunca ir solo, además de llevar alimentos básicos, agua y el teléfono con la batería cargada al máximo.

