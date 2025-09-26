Antonio Maya, el primer gitano en la historia de la Bolsa española: "He tenido que estudiar y prepararme muchísimo"

Tiene 25 años y es de Granada. Antonio Maya es la primera persona de etnia gitana que llega al mercado bursátil en nuestro país. Hace dos años se convirtió también en el supervisor más joven de Bolsas y Mercados Españoles. Pero su camino no ha estado exento de dificultades. Desde el racismo sufrido desde que era un niño hasta los estereotipos que aún pesan sobre la comunidad gitana.

Desde el Instituto de Cultura Gitana celebran con orgullo sus logros no solo porque ha hecho historia en el ámbito económico español sino porque ha demostrado que el talento gitano no tiene límites.

La Bolsa española es uno de los entornos más exigentes y elitistas, a pesar de ello Antonio ha respondido con estudio constancia disciplina y una firme determinación de romper moldes. Hablando con él descubrimos que ha sido siempre un alumno brillante. "Desde que nací mis padres me inculcaron el estudio" nos dice. Todo sobresaliente en Bachillerato, un 13,1 en Selectividad y matrícula de honor. Estudió Derecho y ADE e inmediatamente se especializó en finanzas "descubrí mi vocación por el mundo de la Bolsa con 19 años cuando estaba en segundo de carrera". Mientras estudiaba a muchas compañías y jugaba con las matemáticas Antonio observó que se podía ganar dinero. Durante la pandemia cuando los valores de la Bolsa caían "empecé a invertir, mis padres me prestaron el dinero" relata.

Además de su trabajo en Bolsas y Mercados Españoles, Maya lidera nuevos proyectos como un fondo de inversión algorítmico y la apertura de una academia de formación financiera en Granada. Su objetivo es compartir sus conocimientos sobre inversión y ayudar a otros a acceder al mundo económico. Una manera ésta de romper barreras y dar oportunidades al pueblo gitano en el ámbito financiero.

Referente para los jóvenes gitanos

Maya que ha destacado por su excelencia académica ha sufrido discriminación por ser gitano "episodios racistas en el colegio universidad y en el trabajo" señala "es algo que te afecta de forma directa e indirecta sobre todo cuando eres más joven". Pero "independientemente de ser gitano, he tenido que estudiar y prepararme muchísimo".

Su centro de formación busca convertirse en un vehículo para que otros superen obstáculos similares. En el Instituto de Cultura Gitana agradecen su valentía, su trabajo y su firme compromiso con el Pueblo Gitano ya que Antonio es ya un referente para los jóvenes gitanos y una inspiración para toda la sociedad.

Con el lanzamiento de su Centro de Formación Financiera que empieza a rodar el próximo 6 de octubre, Antonio Maya pretende democratizar el acceso a la inversión enseñando concluye a "invertir en bolsa, en qué invertir y a través de que plataformas hacerlo".

