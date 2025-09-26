Castilla-La Mancha eleva a nivel 2 el incendio de Guadalajara y ordena evacuar dos núcleos urbanos

El incendio de Peñalba de la Sierra, en el término municipal de El Cardoso de la Sierra (Guadalajara), no cesa. El fuego comenzó el pasado domingo y Castilla-La Mancha decide elevar a Nivel 2 la situación por el fuego por "afección a bienes de naturaleza no forestal y evacuación de la población".

El presidente Emiliano García-Page ha ordenado la evacuación preventiva de los núcleos urbanos: Peñalba de la Sierra y Cabida para "proteger" a las dos poblaciones que se encuentran cerca del fuego y avisar de que tienen que estar "alertadas". También ha solicitado la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en labores de extinción.

"Unidades del Primer Batallon de Intervención BIEM1 han salido de su base en Torrejón para sumarse a las misiones de extinción del #IFPenalbadelaSierra #Guadalajara", informa la UME en la red social 'X'.

Page califica el incendio "de alta complejidad" porque se trata de "alta montaña" y "se esconde casi detrás de las piedras". Actualmente, participan 46 medios, 156 personas en la extinción de las llamas, entre ellos, 24 medios aéreos y 18 terrestres.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, informa de que se enviará un mensaje de alerta 'Es-Alert' a las poblaciones cercanas y confirma el desalojo de una decena de vecinos de Peñalba y Cabida como medida de precaución.

Madrid refuerza con dos medios aéreos y siete terrestres

La Comunidad de Madrid ha informado de que ha reforzado con dos medios aéreos y siete terrestres su dispositivo de colaboración para combatir el incendio. Así lo ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 en X.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com