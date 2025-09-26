Un menor en estado grave tras un incendio en un centro de migrantes en Gran Canaria

Un adolescente de 16 años ha sido hospitalizado con quemaduras graves e intoxicación por humo después de un incendio ocurrido la pasada medianoche en un centro de acogida de menores migrantes de Castillo del Romeral, en el sur de Gran Canaria. El menor fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Las Palmas de Gran Canaria, donde permanece ingresado en observación.

El fuego se detectó sobre las 00:23 horas en la oficina de administración del centro, ubicado en la calle Américo Vespucio. En el recurso de acogida residen otros 51 menores no acompañados, con edades comprendidas entre 14 y 17 años, ninguno de los cuales resultó herido. Según han informado la Delegación de Gobierno y la Dirección de Infancia, los daños se han limitado a la zona de oficinas, por lo que el centro continúa en funcionamiento.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta a las 00:23 horas y activó de inmediato a los recursos necesarios. Efectivos de Bomberos intervinieron rápidamente para sofocar las llamas y ventilar las instalaciones, mientras que personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al menor herido, lo estabilizó y lo trasladó de urgencia al hospital.

Según explican las autoridades, la rápida intervención de los bomberos y el personal sanitario fue clave para evitar que el incendio afectara a las habitaciones donde se encontraban los otros 51 menores, quienes se encontraban durmiendo en el centro. El personal de seguridad y los cuidadores del centro también realizaron un control exhaustivo de las instalaciones para garantizar la evacuación y la protección de todos los residentes.

El joven acusado de quemar a una menor, en libertad

Este suceso se produce apenas tres meses después de otro incendio en el barrio de la Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, que dejó a una menor bajo tutela del Gobierno canario con quemaduras en el 95% de su cuerpo. En aquel caso, el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia revocó recientemente la prisión provisional del joven inicialmente imputado.

La decisión se basa en el testimonio de la propia víctima, que desmintió que se tratara de un ataque intencionado, y confirmó que el incendio fue fortuito, causado por un cigarro en un colchón. El magistrado concluyó que no existen indicios suficientes para sostener una imputación por tentativa de homicidio o lesiones dolosas, aunque la investigación sigue abierta para descartar posibles actos de imprudencia.

El joven quedó en libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado y sin poder salir de la isla hasta que finalice la investigación. Mientras tanto, la menor continúa recuperándose en la unidad de quemados de Sevilla tras sufrir heridas muy graves.

