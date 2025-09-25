Dos jóvenes mallorquines reducen a un acosador en un tren Valencia-Barcelona: "Estaba acorralada entre él y la ventana"

Los hechos ocurrieron el 26 de febrero, en un tren de alta velocidad que cubría un trayecto de Valencia a Barcelona. Todo parecía un viaje normal, hasta que un joven, de unos 28 años, comenzó a lanzar comentarios inapropiados a mujeres de entre 40 y 50 años, nos relata Marc, uno de los jóvenes presentes. Fue entonces cuando empezó a generar un ambiente de incomodidad y temor entre los pasajeros del vagón, y el comportamiento del presunto agresor, no cesó.

Todo empeoró cuando el hombre se sentó junto a una joven turista, de aproximadamente 25 años, que iba sola leyendo un libro con los auriculares puestos. "Nosotros pensábamos al principio que podía ser un carterista, al acercarse tanto", cuenta Marc. Pero a los pocos minutos "iba soltando comentarios incómodos. Decía cosas como me gustas, quiero salir contigo, cosas fuera de lugar", añade Carlos. "Se le notó en la cara que estaba aterrada. Estaba acorralada entre él y la ventana, sin posibilidad de moverse", nos cuenta Marc.

Y es allí cuando él y su compañero deciden sentarse junto a la chica para protegerla y disuadir al agresor, pero este reaccionó de forma violenta: intentó intimidarlos y llegó a amenazarlos con apuñalarlos. Fue entonces cuando ambos decidieron reducirlo físicamente para evitar que la situación llegara a mayores. "Nuestro único objetivo era que todos se sintieran seguros", explica.

El agresor fue inmovilizado durante casi una hora, hasta que el tren llegó a la estación de Sants, en Barcelona, donde un equipo de seguridad esperaba para intervenir.

"La gente tenía verdadero pánico. Nos dimos cuenta de que nosotros actuamos porque somos jóvenes y nos sentimos con fuerza para hacerlo. Pero ¿y las personas mayores? ¿O chicas que viajan solas? Esto tiene que cambiar", señalan.

Falta de seguridad

Marc, uno de los jóvenes que intervino, denuncia "la gran falta de seguridad" en este tipo de trayectos. Asegura que lo vivido pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar la vigilancia en los transportes públicos y de fomentar una cultura de respuesta frente al acoso. "No podemos permitir que estas personas actúen con total impunidad", concluye.

