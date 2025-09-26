Muere un atracador mientras intentaba huir de la Guardia Civil en Granada

La madrugada del jueves, alrededor de las 3:00 horas, la Guardia Civil recibió un aviso de robo en una gasolinera de Jun, en Granada. Al llegar, los agentes vieron huir a dos vehículos y comenzó una persecución por la A-92. En el kilómetro 248, uno de los conductores abandonó el coche (que resultó ser robado) y trató de escapar a pie. En la huida cayó por un barranco de unos ocho metros en una zona sin iluminación y de difícil acceso.

Los agentes intentaron socorrerlo, pero la orografía del terreno lo hizo imposible. Finalmente, los Bomberos de Granada lograron rescatar el cuerpo sin vida. La Guardia Civil continúa la investigación para detener al segundo implicado en el robo, ya identificado, y esclarecer si ambos están detrás de otros atracos en áreas de servicio de la provincia.

Otro robo en Granada: dos detenidos

El anterior no es el único robo que se ha producido en las últimas horas en la provincia de Granada. Sobre las 2:00 de la madrugada, la Policía Nacional sorprendió a dos hombres que forzaban un vehículo de alta gama en el distrito Norte de la capital.

Entre los objetos que intentaron llevarse, estaba la radio del vehículo. Uno de los detenidos trató de huir, pero fue alcanzado por los agentes. Ambos, de 44 y 35 años, ya han pasado a disposición judicial. En el coche en el que se desplazaban se hallaron varias herramientas, entre ellas una cizalla, un martillo y objetos tipo ganzúa, que quedaron bajo depósito. Los efectos sustraídos fueron recuperados y devueltos a la propietaria del vehículo.

