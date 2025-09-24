El sacerdote de la Catedral de Toledo, detenido con cocaína rosa y juguetes sexuales de camino a una fiesta en Torremolinos

Un alto cargo de la Archidiócesis toledana, Carlos Loriente (45 años), ha sido detenido por la Policía Nacional en el municipio malagueño de Torremolinos. El sacerdote, canónigo de la Catedral Primada y director del instituto San Ildefonso, se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol cuando este lunes fue interceptado con una gran cantidad de droga.

Sorprendido junto a otros 3 hombres

Loriente se encontraba de vacaciones en Torremolinos, desplazándose por la zona en un vehículo de alquiler. Esto junto a otros tres hombres, de nacionalidad argentina y venezolana, con el objetivo de acudir a una fiesta. En el coche llevaba diversas sustancias estupefacientes, destacando la cocaína rosa, una droga compuesta por MDMA y distintos componentes psicoactivos. Lo que el cura no esperaba era ser parado en un control rutinario de la Policía Nacional, que al encontrar dicha cantidad de droga abrieron una investigación.

Tras la retención del vehículo, las autoridades acudieron al piso turístico en el que el párroco se alojaba. En el lugar encontraron aún más estupefacientes y diversos juguetes sexuales, por lo que fue detenido inmediatamente por presuntos delitos contra la salud pública.

Denuncias anteriores

El sacerdote acumula una denuncia por difamación y calumnias interpuesta por una víctima de abuso sexual en 2023. Esto sucedía entorno al caso del cura Pedro Rodríguez Ramos, condenado por un delito de abuso de menores y absuelto por defectos en la instrucción inicial, caso que ahora está pendiente de la decisión del Supremo.

Loriente, fue uno de los grandes defensores de este caso, criticando a la víctima y atacando a la prensa, por lo cual fue acusado del delito ya comentado y que a día de hoy no ha sido juzgado ni penado.

Escándalo en el Arzobispado

En un principio, los medios locales acusaron erróneamente de este suceso al rector del Seminario Mayor, Álvaro García Paniagua, creando un gran revuelo en la archidiócesis y obligando a sus integrantes a desmentir públicamente la identidad del detenido.

El arzobispado ha apartado a Carlos Loriente, el verdadero autor de los hechos, del ministerio y de todos sus cargos. Además, han pedido perdón a sus feligreses "perdón al pueblo de dios" y aseguran que colaboraron en todo lo necesario para desentramar este suceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com