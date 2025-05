Wynna Zady, abogada y experta en prevención de la delincuencia juvenil: "La reinserción es posible, yo soy una mujer reinsertada"

Wynna Zady tiene 36 años. Fue condenada por 24 delitos por robo y agresión. Cuenta que comenzó a delinquir cuando era tan solo una adolescente: "empecé con violencia filio parental, agredí a mi madre, a mi abuela. Sentía que no me entendían. Comencé a robar en tiendas, a entrar en casas. Lo peor que hice fue dejar a una chica en coma tras una agresión física".

Pero "ser mamá", dice, le hizo cambiar el chip. "Dije yo no puedo seguir así, mi hijo no puede ver este tipo de actitudes en mí. No quiero que se convierta en alguien como yo", cuenta. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su vida. Realizó las pruebas de acceso a la universidad y comenzó la carrera de Derecho. Ahora, la joven canaria es abogada y experta en prevención de la delincuencia juvenil.

Ese giro vital se lo debe a otra mujer, la Magistrada Reyes Martel. "Fue la que me condenó, con la que me encontré la primera vez que fui a un juicio", explica Wynna. Y añade: "ella me dio el mejor regalo, que era el internamiento." La jueza afirma que Wynna "pagó por lo que hizo" y que ella, junto al equipo técnico, la intentaron "reinsertar en programas para que conectara de nuevo con los valores que ella no había podido aprender por su trayectoria de vida".

"Creo que la reinserción es posible porque yo soy una mujer reinsertada", explica Wynna. Aunque, señala, que se necesita mucho trabajo, tanto del equipo educativo, jueces y fiscales como un trabajo interno con uno mismo. "Tienes que tener ganas de cambiar", concluye.

Samuel Carmona: campeón olímpico de boxeo

Otra historia de rehabilitación es la de Samuel Carmona, de 29 años, quien fue condenado por agresión física. Cuenta que "en aquel momento" no lo vio para tanto y que más tarde fue consciente de la magnitud de los hechos". Asegura que "podría haber acabado mal".

El deporte fue su salvavidas. "A día de hoy soy quien soy gracias al boxeo. Entré en este deporte gracias a mi abuelo". Afirma que ese trata de un deporte que te hace ser mejor persona, "compañero de tus compañeros" y te hace "estar con gente que se rodea de cosas buenas". Ahora es diploma olímpico de boxeo en Río de Janeiro y campeón de Europa.

13.000 condenas al año

Cada año, 13.000 menores son condenados en España, sobre todo jóvenes entre 14 y 17 años. Entre los delitos más comunes se encuentran aquellos por lesiones y hurtos. A pesar de que no hay cifras oficiales sobre cuántos de esos jóvenes logran reinsertarse, se conoce que cerca del 90% no vuelve a delinquir y consigue llevar una vida normal.

