Will Smith, en El Hormiguero: "Rechacé ser Neo en 'Matrix' porque no entendía la película"

El Hormiguero reunió anoche casi 3.500.000 espectadores, un 20'4% de la audiencia con la visita de los actores Will Smith y Martin Lawrence.

Ambos están de promoción de la nueva película de 'Bad Boys For Life' y una de sus paradas ha sido en el espacio de Trancas y Barancas. El más que esperado regreso de los dos policías rebeldes Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence), se estrena en cines el próximo 17 de enero.

El protagonista de películas como 'Independence Day', 'Yo, robot' o 'Soy Leyenda', se siente cómodo en el programa de Pablo Motos, que ha visitado en repetidas ocasiones (siete concretamente). Durante el programa bailaron y se enfrentaron a todos los retos del programa... pero también hubo tiempo para las confesiones. Una de las que más sorprendentes fue la de que el actor llegó a rechazar el papel de NEO en Matrix porque no entendía la película.

"Si, es verdad. Las hermanas Wachowski (Lana y Lilly) vinieron a hablar conmigo y me contaron de que iba, pero yo no entendía nada de lo que me estaban contando", afirmó Smith. "Me decían que iban a inventar unas cámaras e imaginarnos que podía saltar en el aire, que me quedaba parado, pero mientras estaba así, las cámaras darían vueltas a mi alrededor mientras yo no saltaba", añadió.

El protagonista del 'El príncipe de Bel Air', tras rechazar la que fue la cuarta película más taquillera de 1999, que además dejó un legado en la historia del cine, admitió que en su lugar hizo 'Wild Wild West', entre risas debido a la cantidad de críticas que recibió la cinta.

Además Will Smith admitió el problema que tiene con el dinero. Esto se debe, no a que esté endeudado o sufra ludopatía, ni mucho menos, sino a que el actor habitualmente sale de casa sin cartera. Un hecho por el que se ha visto obligado en más de una ocasión a tener que pedir dinero en algunas situaciones inesperadas donde se ha encontrado en apuros.

