Vuelta al cole en Ceuta: preocupación entre padres y profesores ante el inicio del curso

Ceuta afronta la vuelta al cole con preocupación entre padres, profesores y alumnos ante la situación que se vive en algunos puntos de la ciudad. Pasado mañana, los 35 centros educativos de la ciudad autónoma iniciarán el nuevo curso escolar, con cerca de 20.000 estudiantes, y lo harán con medidas excepcionales de seguridad.

Estas serán las medidas

Entre las actuaciones previstas se encuentra un despliegue de vigilancia policial las 24 horas en los alrededores de los centros educativos, además de la contratación de seguridad privada. También se instalarán vallados suplementarios en los accesos de entrada y salida de los colegios,con el objetivo de reforzar la protección de alumnos y trabajadores.

Los docentes reconocen que afrontan el inicio del curso con cierta inquietud, aunque aseguran estar deseando reencontrarse con sus alumnos. "Los maestros sí que estamos deseando verlos y recibirlos. Vamos a velar por su seguridad con nuestra propia vida", señalan algunos profesores ante los micrófonos de Antena 3.

Sin embargo, la preocupación aumenta al observar la situación en las inmediaciones de algunos centros. Los docentes aseguran que es "inevitable" fijarse en las personas que deambulan tanto por las puertas principales de los colegios, como por sus alrededores.

Los dos puntos de mayor preocupación

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es Loma Colmenar, donde se encuentra un asentamiento con alrededor de 700 migrantes, situado a escasos 50 metros de un centro escolar con unos 170 alumnos. También preocupa la situación en el barrio de Los Rosales, donde otro asentamiento, con alrededor de 900 migrantes, se encuentra próximo a una escuela infantil con cerca de 2.000 alumnos.

Ante este escenario, los profesores reclaman una mayor presencia de efectivos de seguridad en los alrededores de los centros. "Queremos seguridad alrededor de los colegios", manifiestan.

La incertidumbre también se refleja en las preguntas que se plantean algunos docentes ante la posibilidad de que se produzcan nuevos episodios de entradas irregulares. ¿Y si vuelve a haber una entrada masiva de inmigrantes y los pilla en el colegio, qué tenemos que hacer?", se pregunta una profesora.

Con estas medidas, Ceuta prepara el inicio del curso escolar en un contexto de especial vigilancia. Padres, profesores y alumnos esperan que el dispositivo permita garantizar la seguridad, y que los temores existentes no terminen afectando al normal desarrollo de las clases.