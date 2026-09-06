VÍDEO: Detenidos dos migrantes tras intentar colarse en un ferry en el puerto de Ceuta con destino a Algeciras (Cádiz)

Este domingo dos migrantes han sido detenidos por la policía portuaria cuando echaron a correr en el puerto de Ceuta para entrar en un barco lleno de turistas, que estaba amarrado, intentando subir por los cabos a la embarcación.

El ferry iba a la península con dirección a Algeciras, en Cádiz. Los dos hombres de origen marroquí habían conseguido entrar en las instalaciones del puerto y buscaban embarcar de forma ilegal en uno de los buques que realizan la ruta a través del Estrecho, según han informado fuentes portuarias a EFE.

Los chicos fueron descubiertos por la tripulación de la nave, que fue la encargada de dar el aviso tras detectar a los dos jóvenes, ya que antes de la salida del buque les habían pillado trepando por una de las cuerdas de amarre. Este suceso provocó un retraso en la salida del ferry.

Los dos migrantes permanecían de forma irregular en Ceuta desde la entrada masiva registrada a finales de julio.

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