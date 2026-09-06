Un incendio en un garaje de Madrid afecta a un edificio de 18 plantas y a cuatro vehículos

Un incendio declarado este sábado en un garaje de la calle Pastora Imperio, en el distrito madrileño de Chamartín, ha afectado a cuatro vehículos. Diez dotaciones de Bomberos de Madrid han trabajado en la extinción del fuego en el edificio, de 18 plantas.

No ha habido víctimas y el SAMUR-Protección Civil ha intervenido de forma preventiva. La Policía Nacional investiga las causas del incendio, mientras que la Policía Municipal ha colaborado en el operativo.

Origen del incendio

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid desalojaron el pasado junio la torre Moeve, antigua Cepsa. El edificio, situado en el complejo de las cuatro torres, sufrió un incendio en un cuarto técnico de la planta 25 que generó una intensa columna de humo que salió del interior del edificio.

Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del Samur que atendieron a dos trabajadores por inhalación leve de humo y a una transeúnte con una crisis de ansiedad, que fueron dados de alta en el lugar de los hechos sin necesidad de traslado hospitalario.