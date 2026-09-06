Muere ahogado un turista tras saltar de un ferry para llegar a un chiringuito en Tarragona

Un hombre de 45 años y nacionalidad inglesa murió este sábado ahogado después de saltar de un ferri en marcha que cubría la ruta entre Cambrils y Salou (Tarragona), con el objetivo de llegar nadando hasta la playa de Ponent de Cambrils.

El suceso tuvo lugar este sábado por la tarde y el aviso al teléfono de emergencias 112 se recibió a las 18:41 horas. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) movilizó tres ambulancias y un equipo de psicólogos para intervenir en el dispositivo de emergencia, según ha informado Protecció Civil en un comunicado.

El fallecido viajaba a bordo del ferry turístico junto a su padre y su hermano. Según los testimonios recogidos por '20minutos', los hermanos habrían pedido cerveza durante el trayecto, pero el capitán se habría negado a servirles más alcohol.

Fue entonces cuando ambos decidieron lanzarse al agua cuando el ferry se encontraba a poca distancia del puerto de Salou. Su intención habría sido alcanzar a nado la costa y reunirse con sus padres en un bar de playa.

Los dos hermanos llegaron a lanzarse al mar, pero solo el menor consiguió alcanzar la costa. El hombre de 45 años no pudo completar el trayecto y murió ahogado.

Los servicios de emergencia intervinieron tras recibir el aviso sobre la caída al agua, aunque finalmente no pudieron salvar la vida del hombre.

El fallecimiento se enmarca en una jornada especialmente trágica en el litoral catalán, con tres personas ahogadas en las últimas horas en distintos puntos de la costa.

Tres ahogamientos en las últimas 24 horas

Además del hombre fallecido tras saltar del ferri, este sábado han muerto otras dos personas ahogadas en playas de Girona.

Un hombre de 78 años y nacionalidad francesa murió mientras se bañaba en la playa de Lloret de Mar. El 112 recibió el aviso a las 15:15 horas y la víctima fue sacada del agua inconsciente. Las maniobras de reanimación practicadas por los servicios de emergencia no pudieron salvarle la vida.

El SEM movilizó tres unidades terrestres y una aérea, mientras que los Mossos d'Esquadra desplazaron otras tres unidades y también se activó la Policía Local.

Horas más tarde, un hombre de 69 años, también de nacionalidad francesa, murió ahogado mientras se bañaba en la playa de la Rovellada, en el municipio de Colera. El aviso al 112 se recibió a las 18:01 horas y el SEM movilizó dos unidades terrestres y una aérea.

Con estas tres víctimas, son ya 26 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio comenzó oficialmente la temporada de baño.