Vivir en una autocaravana es una alternativa que cada vez más personas barajan

La crisis de la vivienda en España atraviesa uno de sus momentos más complejos. Debido a los altos precios, cada vez más personas buscan alternativas para poder independizarse. Una de ellas es vivir en autocaravanas, una opción que, aunque poco convencional, empieza a ganar terreno.

Antonio, profesor de 37 años

Es el caso de Antonio, un profesor de 37 años. Él ha optado por esta solución de forma temporal mientras intenta reunir el dinero necesario para la entrada de una vivienda. "Ni siendo funcionario me ofrecen unas buenas condiciones como para poder acceder a una vivienda habitual", explica. Su situación demuestra que estas dificultades las tienen incluso quienes cuentan con un empleo estable.

Tras estar años pagando alquiler, tomó una decisión firme: "El alquiler fuera". Y es que, tras hacer cuentas, lo tiene claro: "De todo lo que he pagado de alquiler durante esos años, desde los 20 hasta los 32, ya hubiera tenido para la entrada y para mucho más". Antonio destaca el ahorro que supone este estilo de vida. Dispone de electricidad gracias a dos placas solares que alimentan baterías, consigue agua de manera gratuita una vez por semana y su principal gasto se reduce a unos 20 euros en propano.

Sin embargo, el cambio no solo responde a una necesidad económica, sino también a una forma distinta de entender el día a día. Además, encuentra aspectos positivos que no tenía en una vivienda tradicional. "No me puedo quejar porque todo es exterior y es algo que agradezco mucho", asegura destacando que le gusta levantarse y ver directamente qué tiempo hace.

Aun así, su objetivo sigue siendo acceder a una vivienda: "Estoy optando por trasladarme al centro para buscar algo en el centro asequible, lo que pasa que ahora mismo no se puede". Pero asegura que, si pudiera pagar la entrada, se iría a un piso que le gustara. Mientras tanto, continúa esperando poder dar ese paso.

La posición de ASEICAR

Desde la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) recuerdan que la mayoría de autocaravanas tienen un uso turístico y vacacional. Belén Campos, portavoz de ASEICAR, defiende que "los organismos locales, autonómicos y nacionales son los que deben dar solución" a esta situación.

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