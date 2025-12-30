Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cae una banda criminal que recorría España en autocaravana para robar en zonas exclusivas

Los agentes lograron identificar un patrón delictivo común que les llevó hasta un grupo organizado con una elevada movilidad y sin domicilio fijo en España.

Carla Mayol
Publicado:

La Policía Nacional ha puesto fin a la actividad de un grupo criminal itinerante que se desplazaba por toda España a bordo de una autocaravana para cometer robos y hurtos en enclaves turísticos y áreas de alto poder adquisitivo. Los cuatro detenidos, que ya han ingresado en prisión provisional, están presuntamente relacionados con al menos 25 delitos contra el patrimonio cometidos en varias comunidades autónomas y que ocasionaron un perjuicio económico cercano a los 200.000 euros.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre tras el robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche, de donde sustrajeron casi 9.000 euros. A partir de ese hecho, los agentes lograron identificar un patrón delictivo común que les llevó hasta un grupo organizado con una elevada movilidad y sin domicilio fijo en España. Los sospechosos residían en la ciudad francesa de Niza y cruzaban la frontera para delinquir, utilizando la autocaravana como medio de transporte y también como escondite.

Varias pesquisas permitieron vincular a la banda con otros robos de especial gravedad, entre ellos un hurto cometido en Ibiza en el que se apoderaron de 60.000 euros de un furgón blindado. Los investigadores comprobaron que el grupo actuaba de forma coordinada, realizaba vigilancias previas y seleccionaba cuidadosamente sus objetivos, centrados principalmente en dinero en efectivo, joyas y dispositivos electrónicos de alto valor.

Una autocaravana, 24 identidades falsas y 25 delitos esclarecidos

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación fue el uso sistemático de identidades falsas. Todos los integrantes contaban con documentación fraudulenta y uno de ellos llegó a manejar hasta 24 identidades diferentes para dificultar su identificación policial.

El operativo culminó cuando los agentes detectaron el desplazamiento del grupo desde Francia hasta la Costa del Sol. Los cuatro sospechosos fueron localizados y arrestados en Benalmádena, donde se registró la autocaravana. En su interior se hallaron compartimentos ocultos con 24.000 euros en efectivo, dinero en moneda extranjera, una moneda de oro, numerosas joyas y dispositivos electrónicos procedentes de los robos.

En total, se han esclarecido 25 delitos cometidos en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid. Tras pasar a disposición judicial, los cuatro detenidos ingresaron en prisión.

