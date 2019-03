La Virgen del Pilar cambia la tonalidad de sus flores este año

¿Un nuevo color rojo o el blanco tradicional? Es la polémica en Zaragoza a diez días de la celebración de las Fiestas del Pilar.

El Ayuntamiento ha decidido cambiar el color del manto. Este año será rojo y no a todos gusta.

Los floristas están molestos porque no han contado con ellos para el cambio y les han avisado demasiado tarde para poder cultivar gladiolos rojos. "No se utilizan, no hay producción", dice uno de los floristas.

Las flores hay que importarlas de Holanda y Ecuador, pues la producción propia lleva al menos 9 meses.

No obstante, la virgen lleva ya 25 años vistiéndose de claveles y gladiolos y a muchos de los devotos no les importa cambiar la tradición.

El cambio afecta de momento sólo a este año y los zaragozanos tienen claro que la virgen volverá a brillar aunque sea multicolor con más de cinco millones de flores.