Familiares de las víctimas del accidente de Adamuz: "No pienso compartir ni espacio ni tiempo con los asesinos de mi hermano"

El malestar de los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ha acabado por frenar el homenaje de Estado que el Gobierno tenía previsto celebrar el próximo 31 de enero. La ceremonia, promovida por el Ejecutivo central y respaldada inicialmente por la Junta de Andalucía, ha quedado suspendida después de que una amplia mayoría de las familias expresara su rechazo frontal a la iniciativa.

Fuentes de La Moncloa y del Gobierno andaluz señalan que la decisión de aplazar el acto se adoptó tras constatar que no existía confirmación suficiente de asistencia por parte de los allegados de las 45 personas fallecidas. "No nos sentimos representados" y "no necesitamos fotografías ni discursos" son algunos de los mensajes trasladados por los familiares, que consideran que el formato planteado no respondía a su manera de afrontar el duelo.

Huelva, el epicentro del dolor

La polémica ha tenido especial impacto en Huelva, de donde eran 27 de las 45 víctimas mortales del siniestro, dos de cada tres fallecidos. El tren Alvia implicado en el accidente tenía como destino final la capital onubense, y localidades como Punta Umbría, Bollullos Par del Condado, Gibraleón o Aljaraque continúan inmersas en jornadas de luto mientras reclaman explicaciones claras y responsabilidades por lo ocurrido.

Es por eso que, el anuncio de un homenaje de Estado de carácter laico ha sido recibido con incomodidad en una provincia donde la despedida de las víctimas se está realizando mayoritariamente en ceremonias religiosas. El funeral previsto para este jueves en la catedral de Huelva concentrará a numerosos familiares, amigos y vecinos que han optado por ese formato para rendir homenaje a los fallecidos.

Rechazo a una ceremonia laica

El Ejecutivo defendía un acto institucional sin componente religioso con el objetivo de mantener un perfil civil y neutral. Sin embargo, esta decisión ha generado un rechazo aún mayor entre los familiares, que consideran que no se ajusta a la sensibilidad de una tierra de profunda tradición cristiana. Los familiares han sostenido: "No pienso compartir ni espacio ni tiempo con los asesinos de mi hermano".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado su asistencia al funeral católico del jueves, mientras que por el momento no se ha concretado si el presidente del Gobierno acudirá a ese acto. La falta de consenso en torno al homenaje ha terminado por evidenciar la distancia entre las instituciones y las familias en uno de los momentos más delicados tras la tragedia.

Mientras tanto, los familiares continúan despidiendo a sus seres queridos sin la presencia institucional que esperaban en estos primeros días. La decepción inicial ha ido dando paso a un clima de enfado e indignación, un sentimiento que, según recogen distintos testimonios, se percibe con claridad en las calles de Huelva. El ambiente sigue marcado por el dolor y por una creciente exigencia de respeto, escucha y respuestas.

