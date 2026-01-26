Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tragedia Adamuz

Un año clave para exigir responsabilidades tras el accidente ferroviario de Adamuz

Las víctimas y sus familias afrontan plazos decisivos para pedir indemnizaciones a los seguros.

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Un año clave para exigir responsabilidades tras el accidente ferroviario de Adamuz | EFE, Jorge Zapata

Pilar Lombardo
Publicado:

El reloj legal empieza a correr

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), con un balance devastador de cuarenta y cinco fallecidos y más de un centenar de heridos, ha dejado una profunda huella emocional. Pero ahora empieza una compleja carrera contra el tiempo en el terreno jurídico. Según Ángel Vallejo, socio de de Maio Legal, la normativa vigente establece, con carácter general, un plazo de un año para iniciar reclamaciones de indemnización, un margen que obliga a los afectados a actuar con rapidez y precisión.

Las indemnizaciones pueden reclamarse a través de distintos frentes. Por un lado, el seguro obligatorio de viajeros cubre daños personales sufridos durante el trayecto. A ello se suma la posible responsabilidad civil de la operadora ferroviaria implicada, así como otros seguros complementarios que algunos pasajeros pudieran tener contratados de forma privada. Cada una de estas vías tiene requisitos y límites propios, por eso los abogados especialistas insisten en que es importante revisar cada caso concreto de manera individualizada.

Plazos que no siempre son iguales

Ángel Vallejo explica que en casos de lesiones, el plazo puede comenzar cuando se produce el alta médica o cuando las secuelas se consideran consolidadas. En algunos casos el plazo para iniciar las reclamaciones puede extenderse hasta los cinco años, lo que abre una ventana adicional para algunas familias.

La importancia de la documentación

Abogados especialistas insisten en la necesidad de conservar toda la documentación posible: billetes, informes médicos, facturas de gastos sanitarios o de rehabilitación, así como cualquier prueba que acredite el impacto del siniestro en la vida cotidiana de las víctimas. Esta información resulta clave tanto para negociar con las aseguradoras como para sostener una eventual demanda judicial.

Otro paso fundamental es realizar una reclamación fehaciente ante la empresa ferroviaria y las aseguradoras implicadas. Este trámite no solo sirve para dejar constancia del daño sufrido, sino que también puede interrumpir el cómputo de los plazos de prescripción, ganando tiempo para preparar mejor el caso.

Cautela ante acuerdos rápidos

Los expertos recomiendan no firmar acuerdos de indemnización sin un asesoramiento previo. En contextos de gran impacto mediático, es habitual que se ofrezcan compensaciones iniciales que podrían no reflejar el alcance real de los daños, especialmente cuando existen secuelas a largo plazo.

Cada caso, un análisis propio

Aunque existen criterios generales, los especialistas subrayan que cada situación debe estudiarse de forma individual. Factores como la evolución médica, el tipo de seguro o el momento en que se conoce el daño pueden alterar los plazos y las estrategias. En un escenario tan sensible, la información y el asesoramiento se convierten en herramientas necesarias.

