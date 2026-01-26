VÍDEO: Un bombero de Murcia se intenta quemar a lo bonzo

Un bombero ha intentado quemarse a lo bonzo este lunes en plena Plaza del Cardenal Belluga (Murcia). Al parecer, estaba denunciando malas condiciones laborales.

Estaba de baja y no quería reincorporarse

El funcionario, que iba vestido con la ropa reglamentaria, cogió un micrófono con una mano y un hacha con la otra, y comenzó a pronunciar una serie de reivindicaciones laborales antes de rociarse de gasolina y prender fuego al suelo. Afortunadamente para él, le rodeaban varios agentes de policía local, y justo cuando comenzó a arder el suelo, estos extinguieron las llamas al estar completamente preparados portando un extintor cada uno de ellos.

El bombero fue posteriormente reducido por los agentes, esposado e ingresado en una unidad psiquiátrica. El Ayuntamiento, por su parte, ha abierto un expediente al bombero, quien ha sido apartado de sus funciones.

