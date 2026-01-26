Muere un hombre de 74 años en un incendio en Tenerife y trasladan al hospital a una madre y su bebé por inhalación de humo

Un hombre de 74 años ha fallecido este lunes tras declararse un incendio en un edificio de cuatro plantas en La Laguna (Tenerife), ubicado en la calle Elías Serra Rafols, en la conocida zona del Cuadrilátero. El suceso se produjo a primera hora de la mañana y ha movilizado a numerosos recursos de emergencia.

Según ha informado el 112 Canarias, la alerta se recibió a las 07:39 horas, tras detectarse el incendio en el interior de una de las viviendas. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Tenerife, efectivos de la Policía Local de La Laguna y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

La Policía Local confirmó el fallecimiento de un hombre en el interior del edificio como consecuencia del incendio. Además, una madre y su bebé tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Canarias por inhalación de humo leve. Por seguridad, se ha procedido a la evacuación el edificio contiguo. Se trata de un edificio de cinco plantas y con cuatro pisos por cada planta.

A esta hora, los bomberos continúan trabajando en la extinción total de las llamas y en las labores de ventilación del edificio, mientras que los cuerpos de seguridad mantienen acordonada la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Por el momento, se desconocen las causas del incendio y no se descarta que se inicie una investigación para esclarecer el origen del fuego.

El subinspector de la Policía Local de La Laguna, Tinguaro Méndez, ha explicado que los motoristas de la Policía Local llegaron al lugar del incendio antes de recibir la llamada del 112, porque vieron el humo. Se consiguió desalojar el edificio. Y las viviendas contiguas que tenían vecinos. "Dado el horario, a primera hora de la mañana en zona universitaria. En una zona donde viven muchos estudiantes, pudimos desalojar a bastantes estudiantes y a familias con menores", explica el inspector. Además, asegura que el hombre fallecido de 74 años era el único morador de la casa afectada por el incendio.

