El vigilante de una obra en Sevilla recibe una brutal paliza

Vigilaba una obra en Sevilla cuando dos encapuchados que pretendían robar maquinaria le propinaron una paliza brutal. Intentó defenderse y acabó esposado con sus propios grilletes. Después, recibió un ladrillazo en la cabeza que le partió varios huesos de la cara, a pesar del golpe, pudo escapar y pedir ayuda.

El propio agredido relata como entraron en la obra "Dos encapuchados armados con palos y pistolas eléctricas y me dijeron que me tumbara, yo por mi vida me tumbé"

Cuenta con angustia como: "Me golpearon con un ladrillo en la cara pero gracias dios pude salir corriendo de la obra tirando la puerta" Le rompieron el pomulo derecho, la nariz y los dos labios, David vive ahora con miedo porqué otros compañeros no han podido contarlo.