Un gato robótico ayuda a los mayores de un centro a combatir la soledad

Lo tienen como mascota en el Centro de Día Acaymo, para mayores. Esta mascota robótica ayuda al bienestar de los usuarios, combate el aislamiento emocional y favorece la estimulación sensorial entre este sector de la población. Además sirve como terapia para combatir el estrés y ayuda a la psicomotricidad de los mayores.

El Centro Municipal de Día Acaymo, depende de la concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de San Cristóbal La Laguna, en Tenerife, y acaba de incorporar a este gato terapéutico en la actividad diaria del centro.

Pilar Herrero, coordinadora de Discapacidad y Dependencia, nos cuenta que "estos dispositivos ya se han testado en otros rincones del planeta con grandes resultados". Cuenta con unos sensores integrados que permiten dar una respuesta inmediata al movimiento o al contacto con cualquier ser humano.

Otros beneficios que aportan estas mascotas, además de reconfortar y acompañar a los usuarios y usuarias de este Centro, tienen que ver con la mejora de motricidad y la coordinación. Estos dos aspectos son fundamentales para promover un envejecimiento activo entre la ciudadanía y generar emociones positivas que repercuten directamente en la calidad de vida de estas personas.

"Hay que recordar que muchos casos de aislamiento social están relacionados con una gran variedad de problemas de salud mental, entre los que destacan la depresión o la ansiedad, y ese es uno de los aspectos vitales sobre los que trabaja esta herramienta robótica sencilla, cómoda de manipular y adaptada a las capacidades de este sector poblacional", explica.

Acompañamos a un grupo de mayores en una de las terapias. Estrellita actúa casi de manera real: maúlla, se mueve y hasta ronronea. "Nos da mucho cariño", dice Montse, una usuaria que lo mantiene en brazos mientras lo acaricia. "Nos sentimos acompañados, porque podemos peinarlo y hablarle", asegura.

Tana es otra usuaria que le ha cogido cariño a esta mascota robótica: "me la llevaría a casa si pudiera. A veces nos peleamos por ver quién la tiene".

Lo mejor de todo es que Estrellita no requiere ningún tipo de cuidado especial, ni si quiera provoca alergias. Así que, su atención y cuidado es más fácil y limpio.

