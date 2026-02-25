Muere una mujer de 85 años en el incendio de una vivienda en Málaga

Una mujer ha muerto y un hombre ha tenido que ser atendida por los servicios de emergencias en un incendio registrado a primera hora de este miércoles en Málaga. Alrededor de las 07:30 horas de la mañana empezaron a recibirse las primeras llamadas de alerta avisando de que en una casa de dos plantas se había declarado un incendio.

Concretamente, el fuego surgió en la calle Nogales en la barriada de Puerto de la Torre. Con el aviso se informaba de que dos personas mayores habrían quedado atrapadas. El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía confirmaba después el fallecimiento de una mujer de 85 años y añadía que otra persona mayor había tenido que ser atendida por inhalación de humo.

Según los alertantes, habían sacado a un hombre del inmueble pero su mujer con movilidad reducida continuaba en el interior, en la planta de arriba. Desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una UVI móvil, a los Bomberos, a la Policía Nacional y a la Policía Local, que se han desplazado al lugar del suceso. Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento de la mujer al tiempo que han indicado que el hombre, de 86 años, ha sido atendido por inhalación de humo.