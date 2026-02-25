Cantabria lucha contra 60 incendios provocados y busca a los "delincuentes del mechero"

En las últimas 24 horas se han registrado 60 incendios forestales en los montes de Cantabria. 40 de los focos de forma simultánea. El Gobierno regional que no duda en señalar que "todos son provocados" ha activado el plan de preemergencia por riesgo de incendios y ha desplegado a todo el operativo de extinción sobre el terreno.

La consejera de desarrollo rural, María Jesús Susinos ha asegurado que "están siendo horas complicadas. Todos los incendios son provocados y los incendiarios están poniendo en riesgo la seguridad del operativo, sus vidas y causando un inmenso daño en el patrimonio ambiental".

En su comparecencia ante los medios para precisar la evolución de los incendios que asolan la comunidad y acompañada por el Director De Montes, Ángel Serdio, han solicitado la colaboración ciudadana para identificar y detener a los incendiarios. Serdio asegura que se trata de "delincuentes del mechero" que actúan con nocturnidad, se aprovecha de la orografía cántabra y usan retardantes para no ser localizados. "Si alguien ve algo sospechoso debe comunicarlo a las autoridades"

A media tarde los equipos forestales habían conseguido reducir a la mitad los focos activos. Los municipios que se encuentran afectados por las llamas son Anievas, Liérganes, Molledo (2), Santiurde de Toranzo, Saro (2), Vega de Pas (9), Selaya, Villafufre y Miera.

La consejera advierte que aunque a última hora se prevé la entrada de viento más humedo y una bajada de temperaturas que puede “ayudar en las tareas de extinción" el viento sur nos acompañará hasta el viernes y las próximas horas "pueden ser difíciles". Susinos asegura que si la situación se complica "pediríamos más medios y se elevaría el nivel de emergencia"

Humo en el ambiente

Además del olor a humo que se ha podido notar por gran parte de la región, el índice de Calidad del Aire es desfavorable en Guarnizo y Santander. La Aemet ha subrayado a través de la red social X de la llegada de humo y las partículas de los incendios hasta la bahía de Santander.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, ha recomendado limitar la actividad en espacios abiertos y el uso de mascarilla, especialmente a personas vulnerables, por la incidencia del humo generado por los incendios forestales activos en la comunidad.

En febrero en Cantabria se han registrado 129 incendios forestales. En enero se contabilizaron 28.

