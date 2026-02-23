Muere una mujer de 60 años atragantada mientras comía una ensaimada en Mallorca

Una mujer de 60 años murió atragantada este sábado al mediodía mientras comía una ensaimada que acababa de comprar en la localidad de Maria de la Salut, en Mallorca. Fue en una de las calles más conocidas del pueblo, y todos los vecinos han recibido la noticia con una gran conmoción, ya que se trataba de una mujer muy querida entre los habitantes.

Según informa 'Diario de Mallorca', la mujer iba dando un paseo cuando decidió entrar a un supermercado para comprar una ensaimada. Mientras disfrutaba del dulce, la mujer comenzó a asfixiarse y a toser. No podía respirar, y un joven viandante estudiante de enfermería se percató de la situación y se acercó a ayudar. Consiguió extraerle parte del alimento, pero la mujer no conseguía recuperar la respiración.

Poco tiempo después, dos ambulancias se desplazaron al lugar, y los equipos sanitarios hicieron todo lo posible para reanimar a la víctima, aunque sin éxito: solo pudieron confirmar su fallecimiento. También acudieron efectivos de la Guardia Civil, que han abierto una investigación y esperan a conocer los resultados de la autopsia para esclarecer la causa exacta de la muerte.

¿Cómo actuar ante un atragantamiento?

En los últimos meses se han producido varios atragantamientos en personas de todas las edades. Por ello, es importante conocer cómo actuar en este tipo de casos. Cada minuto cuenta, y conocer los pasos a seguir puede ser algo clave para salvar una vida.

Existen diferentes métodos en base a la edad de la persona que se esté ahogando. En el caso de los adultos, si el atragantamiento es leve, hay que inclinar al afectado hacia delante y dejar que lo expulse, tosiendo, de manera natural. Es muy importante no golpear en este caso la espalda, ya que podríamos convertirlo en un atragantamiento grave.

En el caso de que no pueda hablar ni toser, hay que inclinarlo también hacia delante y golpear entre los dos omóplatos. Eso sí, hay que hacerlo con la parte inferior de la palma de la mano. Cinco golpes secos, hacia arriba, y a continuación aplicar la maniobra de Heimlich, que consiste en realizar compresiones abdominales rápidas hacia arriba. Hay que colocarse detrás de la víctima "abrazándola" y con el puño debajo del pecho, y con la otra mano sobre este puño, ejercer presión en la zona.

En el caso de los lactantes, es importante que no se ponga en práctica la misma técnica que en adultos, ya que podría provocar fracturas y daños en los más pequeños. Los pasos a seguir, son: bajar la barbilla del bebé, para que tenga la boca abierta y apoyar nuestra espalda y un pie en la pared, consiguiendo un ángulo de 45 grados. Después, apoyar al lactante en nuestra pierna, boca abajo, golpear cinco veces la espalda, con la parte inferior de la palma de la mano entre los omóplatos. Por último, rotar al bebé, ponerlo mirando hacia nosotros, y presionar el pecho con dos dedos cinco veces. Repetir los pasos 4 y 5 hasta que expulse el objeto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.