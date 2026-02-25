Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La mayoría de los españoles apoya limitar el acceso a redes sociales a menores

El 86 % afirma estar conectado a internet todo o casi todo el día, y el 65 % percibe la tecnología como un factor que puede aislar socialmente.

Adolescentes con m&oacute;viles

Adolescentes con móviles

Irene Marín
Publicado:

El 77% de los ciudadanos respalda la idea de restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años, según revela un estudio elaborado por la Fundación BBVA.

Este estudio, con datos recogidos en enero, llega en un momento de debate nacional sobre los efectos del uso intensivo de dispositivos digitales, especialmente entre adolescentes, y se produce en un contexto en el que las autoridades quieren reforzar la protección de los menores frente a riesgos como el ciberacoso o la exposición a contenidos dañinos.

El mismo informe recoge que el 60 % de los españoles está de acuerdo con prohibir el uso del teléfono móvil durante toda la jornada escolar en los centros de secundaria, mientras que el apoyo crece hasta el 86 % en el caso de la educación primaria.

Estas cifras se conocen en paralelo a medidas ya adoptadas en algunas comunidades, como la prohibición del móvil en todos los niveles de educación obligatoria en los centros públicos de Cataluña, dentro de un plan de digitalización responsable. El respaldo a las restricciones es mayoritario tanto entre madres como padres, aunque con ligeras diferencias según el grupo demográfico.

Uso generalizado de internet y percepción de riesgos

El estudio también ofrece una radiografía del comportamiento digital de la población: el 86 % afirma estar conectado a internet todo o casi todo el día, y el 65 % percibe la tecnología como un factor que puede aislar socialmente.

El teléfono móvil se consolida como el dispositivo principal de acceso a la red, con un 78 % de usuarios que lo emplean por delante de otros como ordenadores portátiles o tabletas. En cuanto al uso de aplicaciones, el 95 % declara utilizarlas para comunicarse o informarse, aunque una proporción significativa expresa preocupación por la veracidad de la información que circula en estas plataformas.

Además, un 43% afirma usar herramientas de inteligencia artificial con cierta regularidad, destacándose que entre los jóvenes de 18 a 24 años este porcentaje se eleva hasta el 82%.

Percepción social de los peligros online

La encuesta subraya que la sociedad española identifica el acoso en redes, la falta de privacidad y los problemas de seguridad como los principales riesgos asociados al uso intensivo de internet. Asimismo, la desinformación y la sobreexposición publicitaria son vistos como amenazas relevantes.

Pese a estas preocupaciones, la mayoría de los encuestados considera que la tecnología facilita la vida diaria y que sus beneficios superan a sus inconvenientes.

