Okupas desatan el miedo en Torrevieja: lanzan objetos y agreden a un vecino con un arma blanca

Tras un enfrentamiento extremo, la comunidad de propietarios intenta blindarse con improvisadas medidas de autoprotección.

Sonia García
Publicado:

Los vecinos de una urbanización de Torrevieja "luchan" —o más bien resisten como pueden— contra un grupo de okupas que se ha asentado en una vivienda de su comunidad. "Abandonados por el Estado", según denuncian los residentes, se han visto obligados a adoptar medidas de autoprotección.

Los inquilinos espurios accedieron a través de un contrato presuntamente falsificado este verano. El domicilio usurpado es la segunda residencia de un matrimonio europeo que no se encuentra actualmente en España. Desde entonces, el vecindario vive un calvario. Les están haciendo la vida imposible con intimidaciones, violencia y cortes de luz y de agua. "Cada día un problema nuevo, un miedo nuevo", lamenta con desasosiego Kate, propietaria de uno de los apartamentos.

"¡Han intentado matar a un vecino!", exclama Antonio, otro de los propietarios que no da crédito a lo sucedido, en declaraciones a Antena 3. La víctima, sin querer mostrar su rostro por miedo a represalias, asegura que fue un ataque planificado. Les escuchó decir "este… este" justo antes de recibir una paliza. El okupa, de origen magrebí, le amenazó armado con un cúter, mientras todo su 'clan' lanzaba mobiliario desde la terraza. La prensa extranjera especializada se ha hecho eco de este vídeo, que se ha viralizado.

"A las 48 horas de detenerle la Guardia Civil, ya estaba en libertad y aquí otra vez", asegura Marta, presidenta de la comunidad de vecinos, quien confiesa que "tenemos miedo". Y es que no es un episodio aislado. Hablan de una auténtica "mafia". Ven caras desconocidas "merodeando" por las dos calles de este complejo. "Pensamos que quieren okupar más casas", advierte con preocupación.

En los últimos días, la comunidad ha extremado las medidas de seguridad. Cerca de 30 vecinos ya despertaron sin agua. Para evitar que se repita este boicot, han colocado un sofisticado candado 'antiokupas' en los contadores. Para desactivarlo, deben introducir la llave y, además, llamar a la compañía. Así intentan blindarse ante nuevos sabotajes, aunque con ello no logren evitar que los okupas se enganchen a la luz.

Basta con ver las fachadas internas para palpar el miedo: repletas de etiquetas rojas de advertencia por videovigilancia. Antonio es un ejemplo: "Este sábado puse una alarma en casa", dice. Un "gasto más" que considera que no les corresponde, síntoma de "una legislación que no protege al propietario, sino al okupa". De esto mismo se sorprende un matrimonio de Suecia, que ha decidido poner a la venta su casa y marcharse. "Es una pena porque España es bonita, pero aquí no nos sentimos seguros", lamentan.

Okupas desatan el miedo en Torrevieja: lanzan objetos y agreden a un vecino con un arma blanca

