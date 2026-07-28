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Noticias de hoy, martes 28 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 28 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 28 de julio de 2026

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Los incendios en Ávila, Madrid y Toledo y en el resto de Europa, entre las noticias más destacadas de este lunes 27 de julio.

Incendio en Ávila,Madrid y Toledo

Los equipos de emergencia han trabajado durante toda la noche para intentar consolidar el perímetro de los principales focos antes de la llegada de una nueva ola de calor, prevista para este miércoles, que podría dificultar de nuevo las labores de extinción.

El mayor desafío continúa en Ávila, donde el incendio originado en Burgohondo ya supera las 50.000 hectáreas calcinadas y se mantiene como el mayor registrado en España. A este fuego se suman los activos de Madrid y Toledo, que elevan la superficie afectada hasta más de 77.000 hectáreas.

Incendio Europa

Los incendios forestales también mantienen en alerta a otros países europeos. En Francia, el gran incendio que avanza hacia Burdeos ha obligado a desalojar a más de 250.000 personas. En Italia, las llamas rodean la costa de Gargano, en el sur del país, donde unos 400 turistas han tenido que ser evacuados. La preocupación también se extiende a Portugal, donde un incendio activo en el noreste del país permanece bajo vigilancia por el riesgo de que pueda cruzar la frontera y afectar al territorio español.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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