Efemérides de hoy 28 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 28 de julio?

El 28 de julio de 2010, el Pentágono señala formalmente a la analista de inteligencia militar Chelsea Manning —conocida entonces, antes de su transición de género, como el soldado Bradley Manning— como la principal sospechosa detrás de la filtración masiva de los “diarios de la guerra de Afganistán” que tres días antes publicó WikiLeaks. Manning trabajaba en la Base Operativa Hammer en Irak, donde tenía acceso a bases de datos gubernamentales confidenciales. Gracias a un disco regrabable, que había camuflado para que pareciera un CD de un álbum de Lady Gaga, consiguió extraer cientos de miles de archivos que comprometían al Gobierno de Estados Unidos. Otro de los casos más relevantes de esta revelación de secretos fue el “Cablegate”: 251.287 cables diplomáticos que contenían las comunicaciones e instrucciones secretas entre el Departamento de Estado de EE. UU. y 274 embajadas, consulados y misiones diplomáticas del país norteamericano en el resto del mundo.

En relación con las filtraciones sobre la guerra de Irak, uno de los vídeos acabó siendo conocido como “Collateral Murder” (Asesinato Colateral). Grabado por la cámara de un helicóptero Apache, se ve cómo el Ejército de Estados Unidos abre fuego contra un grupo de civiles en Bagdad. Entre los fallecidos se encontraban dos empleados de la agencia de noticias Reuters: Namir Noor-Elden y Saeed Chmagh.

Un 28 de julio, pero de 1938, nace Luis Aragonés, una de las figuras más emblemáticas del fútbol español. Nacido en el barrio de Hortaleza, en Madrid, Aragonés se formaría en la cantera del extinto Getafe Deportivo, donde sería fichado en 1958 por el Real Madrid. Ante la falta de oportunidades en el club blanco, buscaría su salida en un inicio a través de cesiones, hasta su salida definitiva en el 61 al Real Betis Balompié. Pero donde realmente se convertiría en leyenda no sería en otro equipo que el colchonero, para el final de la temporada 63-64 el Atlético de Madrid se haría con sus servicios. Doce temporadas después, tras conseguir tres Ligas españolas y dos Copas del Generalísimo colgaría las botas.

En su etapa como entrenador pasaría por numerosos equipos de la Liga española de fútbol, aunque al igual que como futbolista, sería en el equipo rojiblanco donde destacaría y sería recordado en la posterioridad. Pero el cariño por el entrenador no es un sentimiento exclusivo entre los colchoneros, su trabajo como seleccionador de “La Roja” sería el primer paso que asentaría las bases del éxito del conjunto español. Su victoria en la Eurocopa 2008 es el pistoletazo de salida de la época dorada de la Selección Española.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 28 de julio?

1738.- Cédula de Felipe V por la que se crea la Universidad de Chile.

1821.- El general San Martín proclama en Lima la independencia de Perú.

1914.- Austria-Hungría declara la guerra a Serbia y comienza la I Guerra Mundial. Un mes y un día antes, el archiduque Franz Ferdinand fue asesinado por un nacionalista serbio.

1951.- Adoptada en Ginebra la Convención de Naciones Unidas sobre el estatuto de los refugiados y los apátridas.

1982.- Adolfo Suárez abandona UCD, partido fundado por él y con el que ganó dos elecciones generales.

1990.- Alberto Fujimori es investido presidente de Perú por primera vez.

1991.- El ciclista español Miguel Indurain gana el primer Tour de las cinco consecutivos que se adjudicaría.

1993.- Andorra se convierte en el Estado número 184 de la ONU.

2005.- El IRA anuncia el fin de la lucha armada.

2014.- El expresidente balear Jaume Matas, segundo ministro español en entrar en prisión tras José Barrionuevo.

2017.- El Senado de EE. UU. rechaza derogar parcialmente el Obamacare -la reforma de salud del demócrata Barack Obama.

¿Quién nació el 28 de julio?

1879.- Gabriel Miró, novelista español.

1908.- Dolores Jiménez, "Niña de la Puebla", cantaora española.

1917.- Gloria Fuertes, poetisa española.

1929.- Jacqueline Onassis, mujer de John F. Kennedy.

1938.- Alberto Fujimori, presidente peruano.

1941.- Ricardo Muti, director de orquesta italiano.

1954.- Hugo Chavez, expresidente de Venezuela.

¿Quién murió el 28 de julio?

1655.- Cyrano de Bergerac, poeta, dramaturgo y pensador francés.

1750.- Johann Sebastián Bach, compositor alemán.

1980.- Joaquín Garrigues Walker, político y abogado español.

2016.- Fermín Bohórquez, rejoneador, ganadero y empresario.

2019.- Eduardo Gómez, actor cómico.

2020.- Carlos García Calvo, experto en moda y cronista.

2021.- Johnny Ventura, merenguero dominicano.

¿Qué se celebra el 28 de julio?

Hoy, 28 de julio, se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis.

Horóscopo del 28 de julio

Los nacidos el 28 de julio pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 28 de julio

Hoy, 28 de julio, se celebra san Víctor I papa.