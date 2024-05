VÍDEO: Un matrimonio de Valencia ataca a sartenazos a los ladrones que entraron en su vivienda con la ayuda de una amiga íntima

Todavía se están recuperando del susto. Pero para este matrimonio de Valencia ha sido peor la decepción que el robo. Su amiga estaba compinchada con los ladrones. La pareja se enfrentó a ellos a sartenazos.

Juanfran y Rosario reciben la visita de una íntima amiga y la hija de esta, menor de edad, en su domicilio. Mientras charlan son asaltados por dos encapuchados que, además van armados. Los ladrones irrumpen con extrema violencia y en cuestión de minutos se hacen con el botín y dejan a la pareja maniatada e inmovilizada. "Me cogen, me tiran aquí me golpean y luego ya nos meten dentro de casa y nos ponen bridas, nos amordazan", explica Juanfran.

Pero la pareja logra quitarse las bridas y enfrentarse a los ladrones, explican que pudieron hacerse con la pistola que habían dejado en la mesa y se abalanzaron sobre ellos para impedir que se salieran con la suya.

A sartenazos contra los asaltantes

Les atacan con lo que tienen a mano, Rosario no duda en coger una sartén y un cazo y darles golpes de tal magnitud que uno de los asaltantes tuvo que ser trasladado rápidamente a un centro hospitalario por los golpes recibidos. "Era la vida nuestra o la de ellos", afirma Rosario. Les consiguieron robar 400 euros, sin embargo en la trama hay otra protagonista clave en la operación.

La segunda mujer, amiga de la pareja resultó ser cómplice de los ladrones, cerebro del asalto. Ella habría informado al resto de que el matrimonio tenía una importante cantidad de dinero y su función sería entretenerlos mientras estos procedían al hurto.

Sospechan que su amiga podría estar implicada

"Habíamos quedado con ella por un problema personal que tenía y quería que estuviéramos los dos aquí abajo", recuerda la pareja. Ambos comienzan a sospechar de ella a posteriori, cuando revisan las cámaras de seguridad de su domicilio: "claro y luego viendo las cámaras cómo actúa ella, ni le ponen bridas ni nada". Y tras esto lo denunciaron a las autoridades.

La investigación de la guardia civil ha acabado con la detención de seis personas, de entre 19 y 42 años de edad, y el registro de cuatro domicilios en Valencia y Toledo. Juanfran y Rosario han salido ilesos, sin embrago los equipos de seguridad apuntan a que su actuación enfrentándose a los asaltantes no fue la correcta y advierten que podría haber tenido un fatal desenlace.

