Matías Prats

Matías Prats, galardonado con la paloma de bronce 2025 del Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid reconoce la trayectoria y compromiso de tres referentes en el Día de la Paloma.

Matías Prats, galardonado con la paloma de bronce 2025 del Ayuntamiento de Madrid

Europa Press

El Ayuntamiento de Madrid ha entregado este viernes las Palomas de Bronce 2025 a tres figuras destacadas por su contribución a la ciudad: el periodista Matías Prats, el servicio municipal Madrid Salud y Alfredo Vaquerizo, bombero con más de cuatro décadas en el Cuerpo.

El acto, presidido por la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha reunido a representantes de la Administración municipal y regional, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo; y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. También asistieron portavoces de los grupos del Pleno, como Reyes Maroto (PSOE) y Javier Ortega Smith (Vox), así como los concejales Pilar Sánchez y Miguel Montejo de Más Madrid.

Alfredo Vaquerizo, con más de 40 años de servicio, ha agradecido la labor de sus predecesores y ha mostrado su confianza en las nuevas generaciones del Cuerpo. Su carrera incluye intervenciones en algunos de los sucesos más relevantes de la capital, como el incendio del edificio Windsor. Desde el Ayuntamiento se ha resaltado su compromiso y su trayectoria, que comenzó con el servicio militar y se consolidó en las emergencias de Madrid.

Por su parte, el servicio municipal Madrid Salud ha sido distinguido por su trabajo en la promoción de hábitos saludables entre más de dos millones y medio de madrileños, su atención en salud pública y su implicación en el cuidado animal. Entre sus programas destacan los de prevención del suicidio y atención a las adicciones. El reconocimiento también pone en valor su papel como enlace esencial con los bomberos en situaciones de emergencia.

El homenaje a Matías Prats

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia ha sido la intervención de Matías Prats, quien ha dedicado unas palabras a las víctimas y afectados por los incendios que asolan distintas zonas del país en estos días. El periodista, con una larga trayectoria marcada por el rigor y el respeto en el ejercicio de la profesión, ha recordado su participación junto a su padre en un pregón navideño de hace décadas.

Tras felicitar al Cuerpo de Bomberos en el día de su patrona, ha concluido su intervención con un "¡Viva la Virgen de La Paloma!" que levantó al público. Los bomberos le han definido como un "aliado silencioso" que ha contribuido a visibilizar su labor.

