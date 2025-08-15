Efemérides de hoy 15 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 15 de agosto?

El 15 de agosto de 1483, coincidiendo con la festividad de la Asunción de la Virgen María, el papa Sixto IV consagra la recién terminada Capilla Sixtina con la celebración de su primera misa solemne. El templo, construido entre 1473 y 1481 como ampliación de la antigua Cappella Magna, está ubicado en el Palacio Apostólico del Vaticano, siendo dedicado a la Virgen. Desde entonces, la Sixtina se convierte en escenario de ceremonias litúrgicas de gran relevancia, incluidos los cónclaves papales.

La decoración inicial fue encargada a grandes maestros del Renacimiento como Sandro Botticelli, Pietro Perugino y Domenico Ghirlandaio, quienes plasmaron escenas de la vida de Moisés y de Cristo. Décadas más tarde, Miguel Ángel transformaría la bóveda con sus célebres frescos del Génesis y el Juicio Final, convirtiendo la capilla en un tesoro artístico universal. La misa inaugural de 1483 no solo marcó el inicio de su uso religioso, sino también el comienzo de su legado como símbolo de espiritualidad y arte sacro.

Un 15 de agosto, pero de 1995, el dúo español Los del Río conquista el mercado estadounidense con una versión remix de su canción Macarena, originalmente lanzada en 1993. Adaptada por los productores estadounidenses Bayside Boys, la nueva versión incorpora letras en inglés y un ritmo más bailable, lo que impulsa su popularidad en discotecas, radios y eventos deportivos. El sencillo alcanza el número uno en la lista Billboard Hot 100, donde permanece durante 14 semanas consecutivas, convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos musicales de los años 90 y en una de las pocas canciones en español en liderar las listas estadounidenses.

El éxito de Macarena no solo fue musical, sino también cultural: su coreografía se volvió viral mucho antes de la era de las redes sociales, y su presencia fue constante en celebraciones, campañas políticas e incluso en convenciones del Partido Demócrata. Se llegó a utilizar en la campaña electoral de Bill Clinton como candidato a la presidencia de Estados Unidos. La canción fue clasificada por VH1 como el número uno entre los “One-Hit Wonders” y figura en el top 10 histórico del Billboard Hot 100.

A día de hoy, Macarena sigue siendo un símbolo global de la música pop bailable y un ejemplo de cómo un tema local puede convertirse en un fenómeno internacional.

¿Qué pasó el 15 de agosto?

778.- Carlomagno es derrotado por los vascones en la batalla de Roncesvalles.

1498.- Cristóbal Colón descubre, durante su tercer viaje, en el litoral venezolano la Isla Margarita.

1534.- Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús.

1761.- Firma en Versalles del "Pacto de Familia" de los Borbones de España, Francia y Nápoles.

1812.- Proclamación en la Plaza Mayor de Madrid de la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz.

1884.- La Academia de Medicina de París aprueba el método Pasteur de curación de la rabia.

1939.- Hallazgo de pinturas rupestres en la cueva del Peliciego o de los Morceguillos, cerca de Jumilla (Murcia).

1945.- Con la capitulación japonesa, anunciada por el emperador Hiro Hito, finaliza la II Guerra Mundial.

1969.- Inauguración del festival de rock de Woodstock en Nueva York. Durante tres días, célebres artistas concentraron a miles de jóvenes en torno a la música, el amor y la paz.

1971.- Nixon declara la inconvertibilidad del dólar en oro y termina con el acuerdo de Bretton Woods.

1985.- Botín de más de mil millones de pesetas en el atraco a la central del Banco Hispano Americano en Barcelona.

¿Quién nació el 15 de agosto?

1527.- Fray Luis de León, poeta español.

1769.- Napoleón Bonaparte, emperador de Francia.

1907.- Carmen Conde, escritora española.

1950.- Ana de Windsor, Princesa de Inglaterra.

1954.- Stieg Larsson, escritor sueco autor de la saga "Millenium".

1963.- Alejandro González Iñárritu, cineasta mexicano.

1990.- Jennifer Lawrence, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 15 de agosto?

1568.- San Estanislao de Kostka, novicio polaco de la Compañía de Jesús.

1966.- Benito Villamarín, industrial español y expresidente del Real Betis Balompié.

1967.- René Magritte, pintor belga.

2006.- Carlos Luis Álvarez, Cándido, periodista español.

2013.- Rosalía Mera, empresaria española cofundadora de Inditex.

2022.- Tsuneko Sasamoto, primera mujer fotoperiodista de Japón.

2024.- Jaime Botín, expresidente y fundador de Bankinter.

¿Qué se celebra el 15 de agosto?

Hoy, 15 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Relajación y Día Mundial del Reiki.

Horóscopo del 15 de agosto

Los nacidos el 15 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 15 de agosto

Hoy, 15 de agosto, se celebra Nuestra Señora de la Asunción, del Mar, de la Palma, de los Remedios y de la Paloma.