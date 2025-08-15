Detenido un hombre por provocar el incendio en Oímbra (Ourense) que dejó a tres brigadistas graves

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de A Gudiña (Ourense) como presunto responsable del incendio forestal que ha calcinado más de 5.000 hectáreas en el municipio de Oímbra y que mantiene hospitalizados a tres brigadistas con pronóstico grave.

Según ha informado el Instituto Armado, el detenido, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor el pasado lunes, en una jornada en la que estaba activo el nivel de riesgo extremo de incendio. Se le imputan dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres delitos de lesiones graves.

Los tres brigadistas heridos continúan ingresados en la Unidad de Quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). El más joven, de 18 años, presenta quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo. Su estado es estable, pero su pronóstico sigue siendo muy grave.

Otro de los heridos, de 23 años, tiene quemaduras de segundo grado en el 15% de su cuerpo y también intoxicación por humo, así lo ha asegurado 'La Voz de Galicia'. A pesar de sus lesiones, el brigadista evoluciona de manera favorable, aunque continúa en estado grave. El tercero, de 25 años, sufre quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo y afectación respiratoria. De momento permanece estable, con pronóstico grave.

El incendio sorprendió a los tres brigadistas mientras trabajaban en la zona, obligándoles a refugiarse ante la intensidad de las llamas. Fueron rescatados minutos después por sus compañeros, uno de ellos en estado semiinconscinte. Además, otros 12 afectados por los incendios en Galicia recibieron atención sanitaria por lesiones leves, como crisis de ansiedad, quemaduras, traumatismos y problemas respiratorios.

Detienen a un pirómano en Ourense

Esta detención sucede tan solo unos días después de que las autoridades de Ourense arrestasen a un pirómano in fraganti. El inspector Manuel Caparro, de la UDEV de Ourense, explicó que el pirómano "fue sorprendido cuando estaba plantando fuego en unas malezas".

El propio pirómano incluso quiso ayudar a los agentes con la instalación de cámaras en su casa. Caparro contaba que tenían casi por seguro que tenía que ser un vecino, por lo que tuvieron que hacerle creer que no lo estaban vigilando: "Tiene que ser un vecino que vea que os vais de la zona".

Tal y como confirmaron las investigaciones, el detenido habría comenzado a quemar monte ya en el mes de julio, durante seis días seguidos, y en agosto hubo hasta dos por día. Cabe destacar que solo una de cada cuatro personas detenidas por estos delitos acaba siendo condenada.

Las penas para los delitos de incendio forestal van de uno a cinco años de prisión, pero si existe riesgo para las personas, pueden alcanzar entre diez y veinte años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com