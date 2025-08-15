Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estas son las playas más bonitas de España según la inteligencia artificial

Llegan las vacaciones de verano y seguro que estás deseando ir a la playa, pero no sabes a cuál ir. ¡La inteligencia artificial puede ayudarte!

Islas C&iacute;es

Islas CíesRías Baixas Fest

¿Sabías que España tiene aproximadamente más de 7.900 kilómetros de costa y más de 3.000 playas repartidas por todo su litoral? Con estos datos, es imposible que llegue el verano y no te apetezca darte un chapuzón en alguna de ellas.

Si no sabes si decantarte por el sur de España, por el norte, por el levante, por las islas Canarias o las Baleares, el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial te puede decir cuáles son las más bonitas del país. ¡Y, desde luego, su elección es perfecta si te gustan las aguas cristalinas y la tranquilidad! ¡Compuébalo viajando a alguna de estas maravillas paradisíacas!

Las 5 playas más bonitas de España según la inteligencia artificial

Según ChatGPT, estas son las 5 playas más bonitas de España:

1. Playa Ses Illetes (Formentera, Baleares): está considerada la playa más bonita de España según múltiples análisis de IA. ¿Por qué gusta tanto? Sobre todo llama la atención por su arena blanca, aguas turquesas y entorno protegido dentro del Parque Natural de Ses Salines. Su ambiente es muy tranquilo y el paisaje natural es de cuento. ¡Te sentirás como en el Caribe sin salir de España!

2. Playa de Rodas (Islas Cíes, Vigo, Galicia): ha sido galardonada como la playa más bonita del mundo por The Guardian en 2007 y elegida mejor playa de España en varias encuestas. Con forma de media luna, Rodas deslumbra con su arena clara, aguas cristalinas y entorno natural protegido en un parque nacional. Eso sí, el agua está un tanto fría, así que te costará darte un baño.

3. Playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz): en la costa de la Luz se encuentra Bolonia, una playa que combina dunas, arena dorada y ruinas arqueológicas romanas, una mezcla perfecta de belleza natural e historia que no pasa desapercibida por IA.

4. Playa de Cofete (Fuerteventura, Islas Canarias): si te gustan las playas salvajes y vírgenes, te encantará esta playa ubicada en la isla de Fuerteventura. La IA la destaca por su paisaje montañoso y la sensación de aislamiento absoluto. Sus más de 12 km de arena dorada, sin edificaciones, la convierten en una opción ideal para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad total. Ahora bien, no es fácil acceder a ella porque el camino es una pista de tierra sin asfaltar que atraviesa montañas. Aunque se puede llegar en coche (preferiblemente 4x4), muchos recomiendan hacerlo en excursión organizada o con vehículos preparados.

5. Cala Macarella (Menorca, Baleares): es una de las calas más fotografiadas de Menorca. La inteligencia artificial la valora por su agua turquesa, sus alrededores de pinos y acantilados, y su fácil acceso a pie o por mar. Es perfecta para quienes buscan un entorno paradisíaco.

Te ayudamos a elegir tu playa ideal

Si te gusta la tranquilidad absoluta y los paisajes vírgenes: elige la Playa de Cofete (Fuerteventura): la mejor opción si quieres desconectar de todo. Salvaje, alejada de la población y con más de 12 km de arena.

Si sueñas con una experiencia tipo Caribe, sin salir de España, ve a la Playa Ses Illetes (Formentera): agua cristalina, arena blanca y un entorno natural protegido. Perfecta para relajarte en un lugar de postal.

Si quieres pisar una playa con reconocimiento internacional, ve a la Playa de Rodas (Islas Cíes, Galicia). Ha sido premiada como la más bonita del mundo y combina naturaleza virgen y aguas turquesas.

Si te gusta combinar historia con naturaleza, te apasionará la Playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz): aquí puedes bañarte junto a ruinas romanas. Un paisaje único con dunas enormes.

Si buscas un lugar fotogénico y accesible, la Cala Macarella en Menorca, te cautivará nada más verla. Una cala mágica, rodeada de pinares y acantilados, con acceso sencillo. Es ideal para familias, parejas o instagrammers.

