Noticias de hoy, viernes 15 de agosto de 2025

Los incendios activos en España, la cumbre de Alaska o la el cruce de acusaciones políticas, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 15 de agosto.

Incendios activos en España

España afronta otro día de lucha contra una oleada de incendios forestales que ha desbordado a servicios de emergencias y ha parado la vida en muchas localidades. El número de personas desalojadas ya supera las 5.000 y la tensión aumenta en zonas rurales y urbanas.

Cumbre de Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladímir Putin, se verán este viernes en Anchorage, Alaska, a las 21:30 hora española (11:30 hora local), en la que será la primera cumbre entre ambos mandatarios desde que comenzó la guerra en Ucrania. Será, además, el primer encuentro presencial desde que Trump regresó a la Casa Blanca a principios de 2025.

Cruce político

Con el fuego aún activo y miles de hectáreas calcinadas, en política el cruce de reproche no cesa. El Gobierno y el Partido Popular se recriminan la actuación y buscan señalar responsables. Tanto la portavoz del PSOE, Rebeca Torró, como la vicesecretaria del Partido Popular, Carmen Fúnez, comparten el mismo dardo. Se señalan por haber "llegado tarde".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com