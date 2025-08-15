Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, viernes 15 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 15 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Los incendios activos en España, la cumbre de Alaska o la el cruce de acusaciones políticas, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 15 de agosto.

Incendios activos en España

España afronta otro día de lucha contra una oleada de incendios forestales que ha desbordado a servicios de emergencias y ha parado la vida en muchas localidades. El número de personas desalojadas ya supera las 5.000 y la tensión aumenta en zonas rurales y urbanas.

Cumbre de Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladímir Putin, se verán este viernes en Anchorage, Alaska, a las 21:30 hora española (11:30 hora local), en la que será la primera cumbre entre ambos mandatarios desde que comenzó la guerra en Ucrania. Será, además, el primer encuentro presencial desde que Trump regresó a la Casa Blanca a principios de 2025.

Cruce político

Con el fuego aún activo y miles de hectáreas calcinadas, en política el cruce de reproche no cesa. El Gobierno y el Partido Popular se recriminan la actuación y buscan señalar responsables. Tanto la portavoz del PSOE, Rebeca Torró, como la vicesecretaria del Partido Popular, Carmen Fúnez, comparten el mismo dardo. Se señalan por haber "llegado tarde".

España vive un verano histórico de incendios y calor extremo

Incendios y calor extremo: el fuego da la vuelta al mundo este verano

Sociedad

Imagen de archivo de un avión de Ryanair parado en la pista de aterrizaje en Bélgica

Huelga en Ryanair hasta fin de año: 76 jornadas de paro en 12 aeropuertos españoles

Varias personas luchan contra las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense), este jueves.

Última hora de los incendios en España en directo: 38 focos activos, tres víctimas mortales y un agricultor detenido

Noticias de hoy, viernes 15 de agosto de 2025

El enorme incendio que asola Verín, en Ourense, lleva a la UME allí para colaborar en su extinción
Incendio

Detenido un hombre por provocar el incendio en Oímbra (Ourense) que dejó a tres brigadistas graves

Capilla Sixtina
Efemérides

Efemérides de hoy 15 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 15 de agosto?

Islas Cíes
RANKING

Estas son las playas más bonitas de España según la inteligencia artificial

Llegan las vacaciones de verano y seguro que estás deseando ir a la playa, pero no sabes a cuál ir. ¡La inteligencia artificial puede ayudarte!

Cortada la circulación ferroviaria en A Mezquita y las carreteras N-525 y A-52 por los incendios de Ourense
Incendios

Los incendios ponen en jaque las carreteras en mitad de la Operación Salida: "Hay que esperar o dar la vuelta"

A pesar de la reapertura reciente de la A-52, la N-525 permanece todavía cortada debido al incendio forestal que ha pasado esta tarde a la localidad zamorana de Castromil.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Reducido con un táser tras abalanzarse sobre la Guardia Civil con un hacha y amenazar con llevarlos "al cementerio" en Almería

Incendio en mitad de la carretera

Qué hacer si un incendio te pilla conduciendo

Este segundo traslado llega tras un acuerdo entre Gobierno y el Ejecutivo canario

El Gobierno cede ante la presión de Canarias y reactiva un segundo traslado de menores migrantes

