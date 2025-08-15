Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Seis heridos, entre ellos un menor de edad grave, tras una brutal pelea con arma blanca en las fiestas de Amposta, Tarragona

Los Mossos han detenido a un hombre de 40 años. Entre los heridos, tres presentan pronóstico grave.

Foto de archivo de Mossos d'Esquadra

Foto de archivo de Mossos d'EsquadraMossos d'Esquadra

En una fiesta ocurre de todo desde gente que baila hasta grupos que se juntan para pasar un rato divertido, pero por desgracia, también momentos que acaban mal. Eso ha pasado en Amposta, un municipio tarraconense que durante sus fiestas patronales vivió una madrugada marcada por una pelea multitudinaria que dejó seis heridos, cinco de ellos por arma blanca. Entre los afectados hay un menor de edad que sufrió heridas graves tras un incidente entre dos grupos de jóvenes.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 40 años, acusado de haber herido con arma blanca a cinco personas durante esta pelea que tuvo lugar de madrugada. Los agentes de la Unidad de Investigación de Amposta lograron identificar al presunto agresor, localizarlo y detenerlo horas después del altercado, según comunicaron las autoridades.

Todo ocurrió a las seis de la mañana, cuando la fiesta ya había finalizado, entre dos calles paralelas al recinto festivo, concretamente entre la calle Sebastià J. Arbó y el paseo del Canal Marítimo. Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local recibieron el aviso y acudieron rápidamente al lugar, donde encontraron a cinco jóvenes con heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo como el muslo y el abdomen. Minutos después, también fue localizado otro herido, con un golpe en el ojo ocasionado por un objeto contundente.

Los heridos fueron atendidos por los Servicios de Emergencia Médica y cuatro de ellos fueron trasladados con urgencia al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, ubicado a 20 kilómetros de Amposta. Según el centro hospitalario, tres de los ingresados presentan un pronóstico grave.

Amposta se encuentra celebrando sus fiestas hasta el próximo domingo 17 de agosto, el Ayuntamiento emitió un comunicado lamentando lo sucedido. El alcalde, Adam Tomàs, de ERC, condenó a través de un escrito la actitud violenta de "algunos individuos procedentes de otros municipios" y aseguró que se reforzarán las medidas de seguridad para evitar que este tipo de incidentes se repitan.

En el mismo, recordó que los primeros cinco días de las celebraciones transcurrieron con normalidad, sin incidencias graves.

