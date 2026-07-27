Nuevo récord mundial en Ambrosero, Cantabria: Comer 18 sobaos en 8 minutos

El murciano Valentín Carrasco Ferrer, conocido como ValFerrer en sus redes sociales, ha revalidado su título en el campeonato mundial de comedores de sobaos. En la competición, que tiene lugar en la localidad cántabra de Ambrosero, el campeón murciano se ha convertido en tetracampeón de esta edición.

ValFerrer ha logrado además mejorar su antiguo récord de ingerir 17 sobaos en el tiempo establecido. La competición ha reunido a 30 participantes llegados desde distintos puntos de España, entre ellos Cantabria, Valladolid, País Vasco, Málaga, Valencia y Palencia.

Durante ocho minutos, los participantes han comido de pie la mayor cantidad posible de sobaos, ayudándose sólo de agua o leche y sin dejar resto alguno sobre la mesa o en los vasos.

Además, el evento viene acompañado de acciones solidarias con diferentes iniciativas de recaudación destinadas a causas benéficas.