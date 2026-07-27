El incendio de Madrid mantiene 12 pueblos evacuados y 3 confinados con 20.000 hectáreas calcinas y 50.000 afectados

Según las autoridades el fuego está contenido pero no controlado. Preocupa el frente que ataca los municipios de San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y el Pantano de San Juan. Las ráfagas de viento superiores a los 30 kms por hora son el principal inconveniente de los equipos de extinción.

Se lucha por cada metro de terreno. Es la Angustia de un grupo de bomberos en Pelayos de la presa. Apenas se ve la carretera. El fuego les rodea. Se lucha por cada metro de terreno.

Por ahora en la Comunidad de Madrid han sido arrasadas 20.000 hectáreas y 50.000 personas han sido afectadas.

En ocasiones la altura de la llamas obliga retroceder a los equipos de extinción.

Hasta el momento 12 municipios han sido evacuados y otros 3 están confinados. Los vecinos que requieran de medicamentos o ensres personales tienen permitido el paso sólo si van acompañados por las fuerzas de seguridad. El principal problema son las rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora.

Un incendio sin controlar

Las autoridades afirman que el incendio esta contenido pero no controlado. Y el principal frente se concentra y preocupa en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y el pantano de San Juan.

Con las primeras luces del día volverán al trabajo los hidroaviones y los helicópteros.

Estos son los municipios confinados y evacuados en la Comunidad de Madrid. El peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid ya ha arrasado 20.000 hectáreas y ha afectado a más de 50.000 personas

Hasta el momento, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chabela, Valdemaqueda, aldea del Fresno, Zarzalejo, Peralejo, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y Cenicientos son las localidades que han sido evacuadas.

Un nuevo foco

Un nuevo foco que rodea Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias: el punto más preocupante del incendio. Las rachas de viento superiores a 30 kilómetros por hora dirección noroeste preocupa, ya que pone al casco urbano en peligro. Además, hay nuevas evacuaciones en El Encinar del Alberche

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