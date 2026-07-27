Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio

El incendio de Madrid mantiene 12 pueblos evacuados y 3 confinados con 20.000 hectáreas calcinas y 50.000 afectados

Actualmente en la Comunidad de Madrid hay 12 municipios evacuados y 3 confinados. 20.000 hectáreas han sido calcinadas y 50.000 personas son las afectadas. Pero según la Delegación del Gobierno, a partir de hoy, muchos podrán volver a sus casas y se intentará que los ganederos puedan llevar comida y agua a los animales de las agranjas. El fuego no está ni mucho menos controlado. Las ráfagas de viento lo hacen en momentos incontrolable.

Incendio Madrid

12 pueblos evacuados y 3 confinados en el incendio de Madrid | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángel Pinto
Publicado:

Según las autoridades el fuego está contenido pero no controlado. Preocupa el frente que ataca los municipios de San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y el Pantano de San Juan. Las ráfagas de viento superiores a los 30 kms por hora son el principal inconveniente de los equipos de extinción.

Se lucha por cada metro de terreno. Es la Angustia de un grupo de bomberos en Pelayos de la presa. Apenas se ve la carretera. El fuego les rodea. Se lucha por cada metro de terreno.

Por ahora en la Comunidad de Madrid han sido arrasadas 20.000 hectáreas y 50.000 personas han sido afectadas.

En ocasiones la altura de la llamas obliga retroceder a los equipos de extinción.

Hasta el momento 12 municipios han sido evacuados y otros 3 están confinados. Los vecinos que requieran de medicamentos o ensres personales tienen permitido el paso sólo si van acompañados por las fuerzas de seguridad. El principal problema son las rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora.

Un incendio sin controlar

Las autoridades afirman que el incendio esta contenido pero no controlado. Y el principal frente se concentra y preocupa en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y el pantano de San Juan.

Con las primeras luces del día volverán al trabajo los hidroaviones y los helicópteros.

Estos son los municipios confinados y evacuados en la Comunidad de Madrid. El peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid ya ha arrasado 20.000 hectáreas y ha afectado a más de 50.000 personas

Hasta el momento, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chabela, Valdemaqueda, aldea del Fresno, Zarzalejo, Peralejo, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y Cenicientos son las localidades que han sido evacuadas.

Un nuevo foco

Un nuevo foco que rodea Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias: el punto más preocupante del incendio. Las rachas de viento superiores a 30 kilómetros por hora dirección noroeste preocupa, ya que pone al casco urbano en peligro. Además, hay nuevas evacuaciones en El Encinar del Alberche

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Las impresionantes imágenes de la Policía Municipal combatiendo el incendio de Madrid

Las impresionantes imágenes de la Policía Municipal combatiendo el incendio de Madrid

Publicidad

Sociedad

Incendio Madrid

El incendio de Madrid mantiene 12 pueblos evacuados y 3 confinados con 20.000 hectáreas calcinas y 50.000 afectados

Coche Guardia Civil.

Dos detenidos con más de 1.800 litros de combustibles para abastecer a narcolanchas en Cabo de Gata

Coche de Policía Nacional en Valencia

Dos detenidos y cuatro heridos por una reyerta con disparos en Málaga

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 27 de julio de 2026

El valle del Tiétar (Ávila)
Incencios

Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio de Ávila ya es el mayor registrado en España mientras las llamas arrasan 77.000 hectáreas

Encuentran un diamante rosa en Angola
Efemérides

Efemérides de hoy 27 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 27 de julio?

Consulta las efemérides de hoy 27 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Carretera cortada, a 2 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España). Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen avanzando sin control y se han unido en un solo foco, mientras que en Ávila el incendio de Burgohondo avanza también sin control lo que ha obligado al Gobierno central a declarar la emergencia nacional en un día en la que las previsiones meteorológicas de intensas rachas de viento dificultan las labores de extinción. Hasta el momento se han quemado 9.000 hectáreas...
INCENDIOS FORESTALES

El incendio de Ávila, con 50.000 hectáreas arrasadas, es el mayor fuego de la historia de España

El incendio de Burgohondo se ha convertido en el mayor de la historia reciente de España tras arrasar 50.000 hectáreas, mientras los fuegos de Madrid, Toledo y Castellón mantienen a decenas de miles de personas evacuadas o confinadas.

Un helicóptero sobrevuela el río Segre

Muere ahogado un joven de 25 años en el río Segre a su paso por Camarasa (Lleida)

Parque natural de Ordesa

Muere un hombre de 63 años tras precipitarse por una ladera en el Parque Nacional de Ordesa (Huesca)

Agentes y efectivos hidratan a animales que no han podido ser evacuados de los incendios

Agentes y efectivos hidratan a animales que no han podido ser evacuados de los incendios

Publicidad