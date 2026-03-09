Un perro muerde en la boca a un niño de dos años en Alzira

Un niño de dos años tenido que ser hospitalizado tras ser mordido por un perro este domingo por la tarde en la localidad valenciana de Alzira.

El aviso fue recibido desde el centro de salud de Alzira a las 18.04 horas por la mordedura de un perro en la boca a un niño.

El menor afectado fue trasladado por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital La Fe de Valencia, detallan las mismas fuentes.

Según revela 'El Debate', el perro salía de un vehículo y mordió al menor, que se encontraba en un carrito. El animal provocó al niño una herida desde el labio hacía la oreja.

No son ataques comunes

En España nuestro país no existe un registro nacional único que diga con precisión cuántos ataques o mordeduras de perro a personas se producen al año. Si tenemos en cuenta los partes de lesiones que llegan a los juzgados, en 2022 se registraron 275 lesiones por ataques de perro en toda España, con Andalucía y la Comunidad de Madrid como las comunidades con más casos, pero esto representa solo una pequeña parte del total porque solo recoge los incidentes que se denuncian o que generan un parte médico formal.

Desde 2010 se han documentado algo más de 20 muertes por ataques de perro en España, lo que indica que, aunque hay decenas de miles de mordeduras cada año, los casos mortales son muy poco frecuentes en comparación con el número total de incidentes.

