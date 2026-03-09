Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ATAQUE

Un perro muerde en la boca a un niño de dos años en Alzira

El niño tuvo que ser trasladado al hospital de La Fe de Valencia a causa de las heridas que le prococó el animal.

Foto de archivo del Hospital La Fe de Valencia

Foto de archivo del Hospital La Fe de Valencia EuropaPress

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

Un niño de dos años tenido que ser hospitalizado tras ser mordido por un perro este domingo por la tarde en la localidad valenciana de Alzira.

El aviso fue recibido desde el centro de salud de Alzira a las 18.04 horas por la mordedura de un perro en la boca a un niño.

El menor afectado fue trasladado por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital La Fe de Valencia, detallan las mismas fuentes.

Según revela 'El Debate', el perro salía de un vehículo y mordió al menor, que se encontraba en un carrito. El animal provocó al niño una herida desde el labio hacía la oreja.

No son ataques comunes

En España nuestro país no existe un registro nacional único que diga con precisión cuántos ataques o mordeduras de perro a personas se producen al año. Si tenemos en cuenta los partes de lesiones que llegan a los juzgados, en 2022 se registraron 275 lesiones por ataques de perro en toda España, con Andalucía y la Comunidad de Madrid como las comunidades con más casos, pero esto representa solo una pequeña parte del total porque solo recoge los incidentes que se denuncian o que generan un parte médico formal.

Desde 2010 se han documentado algo más de 20 muertes por ataques de perro en España, lo que indica que, aunque hay decenas de miles de mordeduras cada año, los casos mortales son muy poco frecuentes en comparación con el número total de incidentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vídeo: Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Publicidad

Sociedad

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri

Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Vídeo: Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Íñigo Errejón

Admiten a trámite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 9 de marzo de 2026

Helicóptero de la Policía Nacional
POLICÍA NACIONAL

Detonaciones y un helicóptero al amanecer en el centro de Madrid: la Policía explica qué ha ocurrido

Foto de archivo del Hospital La Fe de Valencia
ATAQUE

Un perro muerde en la boca a un niño de dos años en Alzira

El niño tuvo que ser trasladado al hospital de La Fe de Valencia a causa de las heridas que le prococó el animal.

Rescatan a una persona de un incendio declarado en una vivienda en Valencia
Incendio

Rescatan a una persona de un incendio declarado en una vivienda en Valencia

El fuego se habría declarado a primera hora de la mañana y una persona ha resultado afectada por inhalación de humo.

Inauguración del Museo Picasso de Barcelona

Efemérides de hoy 9 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 9 de marzo?

Cerca de 300 mayores combaten la soledad no deseada en Gran Canaria con excursiones y talleres: "Nos dan vida"

Cerca de 300 mayores combaten la soledad no deseada en Gran Canaria con excursiones y talleres: "Nos dan vida"

Imagen de la propaganda falangista.

Encapuchados irrumpen en la Complutense y destrozan material del 8M sustituyéndolo por propaganda de la falange

Publicidad