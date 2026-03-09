Noticias de hoy, lunes 9 de marzo de 2026

La guerra, lejos de ralentizarse escala y todo apunta a que el conflicto va para largo.

Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo

Cuando la televisión anuncia que Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Jamenei será el nuevo líder supremo se desata el alboroto de miles de iraníes en las calles.

Una nube tóxica sobre Irán

Y todo mientras, la capital iraní vive bajo una nube tóxica tras los bombardeos israelíes contra instalaciones petroleras. Teherán ha respondido con una lluvia de misiles sobre el centro de Israel donde han sonado las sirenas.

La guerra ya se nota en los bolsillos

Las consecuencias de esta guerra se empiezan a notar fuera de la zona de conflicto. El jefe de los empresarios, aquí en España, avisa de que la inflación subirá porque el gas y el petróleo repercuten en toda nuestra economía: sobre todo, en el campo y en la industria. El barril de petróleo acaba de superar los 100 dólares.

Últimas encuestas para las elecciones de Castilla y León

Recta final de la campaña electoral en Castilla y León y último día para publicar encuestas. Todas coinciden en que el PP será la fuerza más votada, y en el ascenso de Vox, llegando a cerca del 20% del voto. Si se cumplen, de nuevo ambas formaciones tendrán que sentarse a negociar.