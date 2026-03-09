Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, lunes 9 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 9 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La guerra, lejos de ralentizarse escala y todo apunta a que el conflicto va para largo.

Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo

Cuando la televisión anuncia que Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Jamenei será el nuevo líder supremo se desata el alboroto de miles de iraníes en las calles.

Una nube tóxica sobre Irán

Y todo mientras, la capital iraní vive bajo una nube tóxica tras los bombardeos israelíes contra instalaciones petroleras. Teherán ha respondido con una lluvia de misiles sobre el centro de Israel donde han sonado las sirenas.

La guerra ya se nota en los bolsillos

Las consecuencias de esta guerra se empiezan a notar fuera de la zona de conflicto. El jefe de los empresarios, aquí en España, avisa de que la inflación subirá porque el gas y el petróleo repercuten en toda nuestra economía: sobre todo, en el campo y en la industria. El barril de petróleo acaba de superar los 100 dólares.

Últimas encuestas para las elecciones de Castilla y León

Recta final de la campaña electoral en Castilla y León y último día para publicar encuestas. Todas coinciden en que el PP será la fuerza más votada, y en el ascenso de Vox, llegando a cerca del 20% del voto. Si se cumplen, de nuevo ambas formaciones tendrán que sentarse a negociar.

Encuentran el cuerpo del conductor desaparecido durante el temporal en Barcelona

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri

Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Vídeo: Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Admiten a trámite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual

Noticias de hoy, lunes 9 de marzo de 2026

Helicóptero de la Policía Nacional
Detonaciones y un helicóptero al amanecer en el centro de Madrid: la Policía explica qué ha ocurrido

Foto de archivo del Hospital La Fe de Valencia
Un perro muerde en la boca a un niño de dos años en Alzira

El niño tuvo que ser trasladado al hospital de La Fe de Valencia a causa de las heridas que le prococó el animal.

Rescatan a una persona de un incendio declarado en una vivienda en Valencia
El fuego se habría declarado a primera hora de la mañana y una persona ha resultado afectada por inhalación de humo.

Inauguración del Museo Picasso de Barcelona

Efemérides de hoy 9 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 9 de marzo?

Cerca de 300 mayores combaten la soledad no deseada en Gran Canaria con excursiones y talleres: "Nos dan vida"

Imagen de la propaganda falangista.

Encapuchados irrumpen en la Complutense y destrozan material del 8M sustituyéndolo por propaganda de la falange

