El vídeo "Compra en Sabadell" recibe el rechazo de los comerciantes

Varios comerciantes y vecinos del municipio de Sabadell han hecho su propia versión del famoso “gangnam style” de PSY con la finalidad de promocionar el comercio. Sin embargo, no ha tenido una buena acogida por el Ayuntamiento, que se ha desmarcado por completo de un vídeo que ya acumula más de 117.000 visitas en Youtube.

Luis es el protagonista del videoclip y Ana, que tiene una peluquería en la ciudad, es la coreógrafa y autora de la letra. "Nuestro objetivo ha sido dar vida a la ciudad y al comercio", explica Ana. "Esto se ha hecho por una buena causa, hecho por gente humilde y de barrio", defiende Luis.

No tiene rima, ni tampoco entonación, pero toda Sabadall es consciente de la existencia de este vídeo. Muchos establecimientos creen que perjudica la imagen de la localidad. "Es hortera, fuera de lugar, la gente que no sea de Sabadell no sé qué pensará porque realmente no es nada con lo que se ve ahí", explica Ana Pons, directora de una óptica. "Se ríen de la ciudad", matiza Asunción Ramiro, panadera.

También hay quién asegura que el ayuntamiento está detrás de esta campaña aunque el alcalde de Sabadell lo niega. No obstante, Ana también se encarga de desmarcar al Ayuntamiento de esta iniciativa.

Mientras, en la calle hay opiniones divididas. Unos se lo toman con humor mientras otros piden que lo descuelguen de la red cuanto antes.