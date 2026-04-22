Rescatan dos embarcaciones con 34 inmigrantes en Lanzarote y Gran Canaria

Pasadas las 14h de la tarde de este martes, Cruz Roja alertaba de la localización de una lancha neumática cerca de la isla de Lanzarote y Salvamento Marítimo rescataba poco después a 22 inmigrantes de origen magrebí y subsahariano a bordo. Fue después de que el 112 alertara al Centro de Control de Salvamento de Las Palmas de que había una neumática parada a unos 20 kilómetros al este de la isla porque habían recibido una llamada que entró por un repetidor de Teguise en la que se comunicaba que había una zódiac a la que no le funcionaba el motor, lo que hacía temer por la seguridad de sus ocupantes. En la embarcación, que había salido de Tan Tan, en Marruecos, y se encontraba a la deriva desde hacía varias horas, viajaban dos mujeres y veinte hombres.

Salvamento Marítimo movilizó la salvamar Al Nair y también un helicóptero, siendo este el que localizó a la neumática para que posteriormente la embarcación rescatara a sus integrantes. El operativo se desarrolló con rapidez tras confirmarse la posición exacta y una vez en el puerto de Arrecife fueron asistidos por el Servicio de Urgencias Canario y por personal de Atención Primaria y Cruz Roja, que les proporcionó atención sanitaria básica, alimentos y abrigo. También se buscó en el mismo momento a una segunda embarcación con inmigrantes que habría partido del mismo lugar de Marruecos, activándose un dispositivo de rastreo en la zona, pero que finalmente fue localizada por la Marina marroquí que se hizo cargo de sus ocupantes.

Unas horas después, cerca de las 22h, la guardamar Urania de Salvamento Marítimo rescataba una segunda embarcación, esta vez se trataba de un cayuco con 12 inmigrantes a bordo a unos 13 kilómetros al suroeste de Gran Canaria. Todos ellos eran de origen subsahariano y fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, donde fueron asistidos aunque ninguno necesitó ser trasladado al hospital.

La llegada de inmigrantes irregulares por la ruta canaria ha descendido en más de un 80% con respecto al mismo periodo del año pasado, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2025 llegaron a las costas Canarias 10.515 personas de forma irregular en 166 embarcaciones, y este año, en esos mismos días han llegado menos de 2.100, en 22 barcazas, lo que refleja una reducción significativa en el flujo migratorio. En cuanto a las cifras totales de toda España, la bajada en la llegada de inmigrantes por vía marítima ha sido de un 61,2%, un descenso que las autoridades atribuyen a un mayor control en las rutas de salida y a la cooperación con los países de origen y tránsito.

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