Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cribados del cáncer

Se complica la contratación de radiólogos para los cribados del cáncer en el Hospital Virgen del Rocío: "Los que hay se van a la privada"

Desde los sindicatos médicos proponen pagar las mamografías a 150 euros y no a menos de cinco como sucede en estos momentos.

Se complica la contratación de radiólogos para los cribados del cáncer en el Hospital Virgen del Rocío: "Los que hay se van a la privada"

Se complica la contratación de radiólogos para los cribados del cáncer en el Hospital Virgen del Rocío: "Los que hay se van a la privada"

Publicidad

Elena Álvarez
Publicado:

Una de las medidas del plan de choque de la Junta de Andalucía para el cribado del cáncer de mamá era la contratación de 65 radiólogos. Desde los sindicatos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde se encontraba el 90% de las mujeres afectados por los fallos en los cribados nos explican que esa contratación es complicada porque "hay déficit de profesionales", manifiesta la Secretaria General de Sanidad en Sevilla, María José Wanceule.

El motivo es que "los que se forman están todos fueras en otras comunidades incluso en el extranjero con unas condiciones absolutamente muy mejoradas de las que tenemos en Andalucía". Una situación ésta que afecta a los trabajadores de este centro de referencia andaluz de ahí que se haya solicitado una reunión urgente con la gerente del Virgen del Rocío anuncia Wanceule.

El plan de choque con un coste valorado en 12 millones de euros es "insuficiente", señala la Secretaría General, "ya en este hospital se recortaron en 2024 13 millones de euros solo en personal". Olga Rufo, delegada del sindicato médico del Virgen del Rocío afirma que el fallo en los cribados es consecuencia de "un sistema obsoleto donde los recortes no ayudan". Con la plantilla que hay en la actualidad señala no se pueden dar respuesta a la demanda de la sociedad.

65 radiólogos es una utopía

La dificultad para encontrar radiólogos es una realidad, manifiestan. "No los van a poder contratar porque no los hay". afirma Rufo. De ahí que el personal esté preocupado "hay sobrecarga, la demanda que hay de pruebas es muy superior a la plantilla que tenemos". Para Olga Rufo "es una utopía la contratación de 65 radiólogos". Asegura que solo han podido contratar a una persona y no a tiempo completo. El problema reitera son la condiciones "no son atractivas para los médicos se van a la privada".

Algo que facilitaría encontrar más radiólogos sería que se pagará mejor "una mamografía de cribado se paga por debajo de los 5 euros, si se pagará a 150 euros sería más fácil encontrar" señala la delegada del sindicato médico del Virgen del Rocío.

Trabajamos hasta la extenuación

A día de hoy no les consta que los radiólogos del Virgen del Rocío estén doblando turnos "lo han solicitado pero no que se esté haciendo" señala Rufo. Para Wanceule lo que pretenden es que los cribados se hagan en la sanidad privada "se les ha ofrecido a los radiólogos que doblen turnos de mañana y tarde pero se han negado por lo poco que pagan". La situación está provocando que los profesionales "estemos agotados, trabajamos hasta la extenuación". Rufo asegura que no pueden más "puede que solucionen el problema puntualmente pero no de raíz porque volverán otras 2.000 mujeres más a realizarse pruebas".

La poca contratación de personal en radiología ha ocasionado explica María José Wanceule que "los radiólogos se hayan ido moviendo de un centro a otros dependiendo de las necesidades algo que ha provocado que la prevención del cáncer de mamá haya quedado atrás. Los recursos disponibles añade están destinados ahora a reducir la listas de espera aunque el problema de fondo seguirá siendo el mismo "no hay personal para cubrir las necesidades".

Incentivar a los profesionales

Mientras tanto el nuevo Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz reconocía hoy que la estructura y organización del Virgen del Rocío ha fallado. Para ello ha señalado que se tomarán las medidas oportunas "son buenos profesionales pero se han cometido errores".

Sanz ha querido dejar claro, en su estreno en el cargo, que se volcará y priorizará el diálogo con el sector sanitario para resolver los problemas que existan en el sistema público.

La primera medida que ha anunciado en relación al caso de los fallos en el cribado del cáncer en Andalucía ha sido un debate monográfico sobre Sanidad en el Parlamento andaluz además no de no solo la incorporación de personal sino también de utilizar mejor a los actuales con incentivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

Publicidad

Sociedad

Se complica la contratación de radiólogos para los cribados del cáncer en el Hospital Virgen del Rocío: "Los que hay se van a la privada"

Se complica la contratación de radiólogos para los cribados del cáncer en el Hospital Virgen del Rocío: "Los que hay se van a la privada"

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes.

Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo

La matayayas

Una vecina de Carmen, la presunta última víctima de la 'matayayas': "No abría a nadie y tuvo la mala suerte de que abrió a una asesina"

Hay 95 personas investigadas acusadas de sustraer joyas y otros objetos
Robos

Destapan la mayor red de robos en equipaje facturado en el aeropuerto Tenerife Sur

Examen de Selectividad
PAU 2026

La nueva Selectividad de 2026 será más exigente y más práctica

Inmovilizadas hasta el día 20 por la Dermatosis Nodular las ganaderías cántabras que fueron al concurso de Gijón
Dermatosis nodular

Aumentan los focos de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en España: se registran seis nuevos casos

Este miércoles llega un segundo lote de vacunas para más de 90.000 animales de unas 700 granjas.

Imagen de archivo de una ambulancia en Andalucía
Suceso

La Policía Nacional investiga en Sevilla la muerte de una menor de 14 años tras caer desde un balcón

El suceso ocurría en la calle Rafael Laffón en Sevilla, cerca de la Carretera de Carmona, al rededor de las 15.00 horas de este martes cuando la joven se precipitó al vacio.

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Encuentran muerta a una menor de 15 años en un piso en Palma de Mallorca

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Detenido en La Codosera tras una pelea familiar que termina con el atropello mortal de su pareja

Vídeo: cargas policiales en las protestas en apoyo a Palestina en Barcelona dos días después del acuerdo para Gaza

Vídeo: cargas policiales en las protestas en apoyo a Palestina en Barcelona dos días después del acuerdo para Gaza

Publicidad