La vida en Aldaia tres meses después de la Dana: "Esto es un pueblo fantasma"

Francisco Javier, Elisabeth y José Javier son las tres personas que continúan desaparecidas tras la riada. Tres meses más tarde, sus familias ya pueden iniciar los trámites judiciales para que se declare oficialmente su fallecimiento y así poder recibir las ayudas que otorga el Gobierno.

Saray Ruiz perdió a su padre, Francisco, uno de los tres desaparecidos. Visiblemente afectada, ha expresado que "aunque ya pasen a la lista de fallecidos, no vamos a dejar de buscar". Reconoce que una vez que se les haya declarado oficialmente fallecidos podrán empezar a tramitar las ayudas y su madre recibirá la pensión de viudedad. Además describe estos tres meses como un tiempo donde hay momentos de dolor y soledad.

Siguen buscando a los desaparecidos

Ernesto Martínez todavía busca a su sobrina Elisabeth. Vive en una montaña rusa de emociones porque los desaparecidos han dejado de estar en un limbo legal pero todavía queda el dolor de no haber encontrado su cuerpo. “Queremos justicia” dice, porque quiere que “quien la haga la pague porque no se activó el protocolo”

Pero la búsqueda no ha terminado. Peinan una zona de unos 500 kilómetros cuadrados.

En unas pocas horas, la Dana cambió el día a día de miles de personas. Es el caso de Juan, con su casa en ruinas. Las paredes siguen mojadas y su vivienda se declaró siniestro total, pero no han recibido nada del seguro. Sin ascensores, Antonia enferma de esclerosis múltiple, lleva tres meses encerrada. Se queja de que pasan los días y las semanas siguen igual. Sólo pudo salir dos veces porque los militares la bajaron.

Donde llegó la destrucción pronto también surgió la solidaridad. Y ahora el reparto de comida y ayuda continúa. Se conocen todos porque llevan ayudando tres meses. Hay muchas cocinas destruidas aún y los vecinos se las arreglan con los microondas que les han donado.

Las ayudas no llegan

Empresas como el taller de Paco han reabierto, pero no han recibido aún ayudas y las necesita urgente. Asegura que no saben nada y no tienen ninguna información. Y a sus puertas, esa es la paradoja, hay montañas de vehículos, menos posibles clientes.

Vanesa Pérez, vecina de Aldaia, nos cuenta que ahora lo normal es el olor a barro, a sucio, a polvo: “Nuestro pueblo es un pueblo fantasma, no hay nadie ni un sábado por la noche". Dice que aún tiene pesadillas y no puede dormir porque hasta el ruido de las cañerías asusta. María José Moreno dice que tres meses después están agotados. Hay avances, afirma, pero no los que esperaban de un país del primer mundo. Además insiste en que se necesita mucha ayuda psicológica por todo lo ocurrido.

Queda mucho para recuperar lo material, pero hay otras pérdidas más dolorosas. "Todos los días son duros porque mi padre no está y no viene", nos dice Rosa María Álvarez, que cada día 29 revive la tragedia.

La de Rosa María y otras 175 familias de fallecidos, que van a presentar una querella. Creen que hubo una negligencia tras otra de administraciones y técnicos. Quieren hacerle justicia a sus seres queridos. Personas y pueblos enteros llenos de pérdidas, heridas y cicatrices.

