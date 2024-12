El tío de Elisabeth, desaparecida tras la DANA, cree saber dónde esta: "Pienso que está en la Albufera"

Han pasado 44 días desde la desaparición de Elisabeth tras el paso de la DANA en Valencia, y su familia sigue aferrada a la esperanza de encontrarla. Ernesto Martínez, tío de la joven, ha relatado en una entrevista con Manu Sánchez, de Antena 3 Noticias, cómo están viviendo estos momentos de angustia y la confianza que tienen en los equipos de rescate.

"Seguimos igual aunque si se va avanzando, haciendo cosas", comenta Martínez, quien asegura recibir información de primera mano sobre el desarrollo de la búsqueda. "Tengo contacto ya con la gente que está 'dentro de la yema del huevo', como se suele decir, y eso me tranquiliza".

Según explica, los operativos de rescate no tienen un plazo límite para la localización de los desaparecidos. "Saber que no tienen un tope de búsqueda hasta que salga el último es tranquilizador. Van a estar buscando y eso te da paz". Además, destaca la constancia de los equipos en la zona: "Siempre hay gente trabajando, removiendo toneladas de grava, lodo y cañas. Han sacado un coche que tenía dos metros de grava por encima", señala.

El posible paradero de Elisabeth

La teoría de la familia sobre la localización de Elisabeth ha variado con el paso de los días. Mientras en un principio se pensaba que podría estar en el barranco del Poyo, Ernesto ahora cree que su sobrina podría estar en la Albufera. "Pienso que está en la Albufera", afirma con convicción.

El entrevistado ha comparado el caso de su sobrina con el del cuerpo de la madre de Elisabeth, quien fue localizada tras salir despedida del vehículo durante la riada. "A mi hermana la encontraron porque se quitó el cinturón y salió despedida. Pero mi sobrina, yo pienso que está dentro del coche en la Albufera, por intuición", explica.

El tío de la joven detalla las tareas de rastreo que se están llevando a cabo en la zona. "Se está removiendo todo con drones y con todo el instrumental posible para detectar algo enterrado. Creo que por tercera vez están recorriendo toda la tierra, palmo a palmo y en profundidad", asegura.

Impacto emocional en la familia

La desaparición de Elisabeth ha dejado una huella profunda en su familia, especialmente en sus hijos, una niña de 4 años y un joven de 18. Ernesto Martínez explica cómo están afrontando la situación.

"La niña es muy pequeña y no se entera. Pregunta por su mamá y le decimos que está trabajando. Se da la vuelta y se pone a jugar", comenta, destacando la inocencia de la menor.

Sin embargo, la situación es distinta para el hijo mayor de 18 años. "Él es más preocupante", admite Martínez. El joven ha tenido que asumir responsabilidades que no le corresponden a su edad. "Estaba estudiando y tuvo que dejar los estudios para ponerse a trabajar. Es admirable la madurez que tiene para su edad, no todos los de 18 años son tan sensatos", añade el tío, evidenciando la carga emocional y económica que ha recaído sobre el joven.

El "limbo legal"

Además de la incertidumbre por la búsqueda, la familia enfrenta otro obstáculo: la situación legal de los hijos de Elisabeth. Ernesto Martínez describe la situación como un "limbo legal" que afecta los derechos de los niños, especialmente en lo relativo a las pensiones y seguros.

"Ellos ahora mismo están en un limbo", lamenta. Según Martínez, los hijos de su sobrina no pueden acceder a los beneficios legales que les corresponden como huérfanos. "Faltan unos certificados que indiquen que su madre está difunta, y sin eso no se puede hacer nada", denuncia.

El tío de Elisabeth afirma haber recibido información de un abogado sobre la situación legal. "Alguien me llamó y me explicó que son tres meses los que se han decretado con respecto a lo de la DANA, por lo menos ya no son los 10 años que se establecen normalmente", comenta, haciendo alusión al tiempo habitual que se exige para la declaración de fallecimiento en caso de desaparición.

El objetivo de la familia es claro: que se mantengan las labores de búsqueda hasta encontrar a Elisabeth, no solo para darles paz emocional, sino también para garantizar la protección de los derechos de sus hijos. "Si no se sigue buscando, esos chicos se quedarán en un limbo legal", advierte Martínez.

