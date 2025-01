La desesperación de Saray, hija de uno de los desaparecidos tras la DANA: "No ha habido ayuda psicológica"

El pasado mes de octubre del año 2024, la Comunidad Valenciana fue azotada por una de las peores DANAS de la historia de nuestro país, que dejó a su paso un rastro de destrucción y desesperación. La magnitud del desastre fue tal que varias localidades quedaron completamente inundadas, carreteras colapsadas y cientos de personas tuvieron que ser rescatadas de sus viviendas y vehículos.

Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y barrancos, sorprendiendo a quienes intentaban desplazarse en carretera y dejando atrapadas a muchas familias en sus hogares. El sistema de emergencia, según denuncian los afectados, fue insuficiente y las labores de rescate no llegaron a tiempo en muchos casos. A pesar del paso de los meses, aún hay tres personas desaparecidas, cuyos cuerpos no han sido recuperados. Entre ellos, se encuentra el padre de Saray Ruiz.

La incertidumbre las familias

Han pasado tres meses desde que el padre de Saray Ruiz desapareció en la riada que arrasó con su vehículo. A día de hoy, su familia sigue esperando respuestas.

"Estamos a la espera, seguimos esperando que aparezcan tanto mi padre como las dos víctimas faltantes", explica Saray. Sin embargo, a pesar del dolor de la incertidumbre, han dado un pequeño paso administrativo que les permitirá acceder a ayudas y subsidios.

"Por una parte, bien, porque ahora ya podemos empezar a tramitar lo que son las ayudas, podemos mover papeles ya oficialmente porque hasta ahora no se les consideraba fallecidos. Una vez que iniciemos los trámites, pues ya mi madre podrá pedir la viudedad y, en el caso de Ernesto, sus sobrinos podrán hacer los trámites para cobrar la orfandad y la ayuda".

La desesperación de la familia no solo radica en la falta de noticias sobre los cuerpos de sus seres queridos, sino también en la sensación de abandono institucional que han sentido desde el inicio de la tragedia.

"Es un día especial porque es un escaloncito que damos, pero al final lo que cuenta es encontrarlos, eso es lo que cuenta. El siguiente cierre es que se tomen responsabilidades de aquellos que nos abandonaron", recalca Saray, haciendo referencia a la falta de acción y a las negligencias que, según los afectados, marcaron el operativo de rescate.

Una querella contra la inacción

Ante la falta de respuestas y el sentimiento de desprotección, las familias de los desaparecidos han decidido tomar medidas legales. "Sí, estamos en ello. Es una querella y va a ir a la Audiencia Nacional porque al final no ha sido solo Valencia, también ha sido Letur y eso nos permite dar ese paso. Porque, además, ha habido una omisión de socorro claramente y una serie de negligencias, así que podemos ir por lo penal y hacerlo de esta forma", explica Saray.

La denuncia busca que se esclarezca la actuación de las autoridades durante la catástrofe y que se depuren responsabilidades en un operativo que, según los afectados, dejo a muchas víctimas a su suerte.

Perdió la vida salvando a sus nietos

El padre de Saray perdió la vida tratando de salvar a sus nietos. Según relata su hija, logró colocar a los tres niños en el techo del coche antes de que la corriente lo arrastrara.

"Se subieron los tres arriba del coche", recuerda Saray Ruiz. A pesar de la dureza del momento, asegura que los pequeños han logrado sobrellevar el trauma. "Están bien dentro de todas las circunstancias. Yo creo que es porque mi padre, cuando se resbaló, pues a mí el niño me dijo que intentó nadar, que se fue nadando, pero yo creo que esa es la tranquilidad que se les queda de ese episodio tan traumático. Que al final, pues si se va, pero no se va en unas condiciones que puedan representar un trauma más profundo", explica.

Sin apoyo psicológico

A pesar de haber perdido a un ser querido en circunstancias tan devastadoras, la familia de Saray no ha recibido apoyo psicológico por parte de las instituciones. "No, a ver, yo las llamadas que he estado recibiendo son de compañeros y de otras cadenas para darnos voz, y de la Guardia Civil para notificarnos los pasos que se iban dando, dónde estaban los equipos. No ha habido ayuda psicológica", denuncia.

Fue solo después de la manifestación del 29 de noviembre cuando recibieron la primera llamada oficial: "Después de ir a la manifestación del 29, es cuando a los tres o cuatro días llamaron para reunirse con mi hermano la delegada del Gobierno, pero hasta entonces no había habido nada y, por motivos laborales, al final tampoco pudimos reunirnos con ella”.

